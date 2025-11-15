Singh Tarot Rashifal 15 November 2025: मान सम्मान बढ़ेगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगी

सिंह (Leo):-

Cards:- Judgement

काफी लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं. इस बीमारी के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में भी अपने कार्य कुशलता नहीं दिखा पा रहे हैं. जिसके चलते आपको किसी अच्छी परियोजना पर कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं हो रहा है.इस समय आप अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास कर सकते हैं.यदि आप कार्य क्षेत्र में खुद को बेहतर अनुभव नहीं कर रहे हैं. तो किसी छोटे से व्यवसाय की शुरुआत करने पर विचार किया जा सकता है. हो सकता है,कि जल्द ही आप अपने व्यवसाय को इस स्थिति तक ले आए. कि आप अपने जीवन का भरण पोषण अच्छे से कर सकें.

इस व्यवसाय में आप अपने परिजनों का सहयोग भी प्राप्त कर सकते हैं. यह समय अपने जीवन में कुछ अच्छा परिवर्तन लाने का है.कुछ छोटे-छोटे बदलाव करके जीवन की नई शुरुआत की जा सकती है.यदि आप इस स्थान पर खुद को स्वस्थ नहीं महसूस कर रहे हैं. तो स्थान परिवर्तन कर बेहतर महसूस कर सकेंगे. यह समय आपके पुराने अच्छे कर्मों के बेहतर प्रतिफल को भी सामने ला सकता है. जिस कारण आपके मान सम्मान और आर्थिक स्थिति में वृद्धि होती नजर आएगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिए लापरवाही इस समय अच्छी नहीं है.किसी भी छोटी बड़ी समस्या को नजरअंदाज ना करें.

आर्थिक स्थिति: बीमारी के चलते काफी धन खर्च हो सकता है इस कारण आप चिंतित होंगे.



