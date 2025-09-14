Singh Tarot Rashifal 14 September 2025: सिंह राशि वालों को हो सकती है धन हानि, सावधान रहें

सिंह (Leo)

Cards:- Five of wands

अपने कार्य को सफल बनाने के लिए अपनी आंखों को इस तरह मूंद ले. कि आपके व्यवहार या किसी स्थिति से सामने वाले को नुकसान पहुंच जाए. कोशिश करें कि किसी को भी नुकसान ना पहुंचाएं. जाने अनजाने में हुई तकलीफ के लिए आप अपने ईश्वर से क्षमा मांग सकते हैं. जानबूझकर कभी भी किसी को नुकसान न पहुंचाएंऔर ना ही सामने वाले की सहनशीलता की परीक्षा बार-बार ले. हो सकता हैं, कि आपके इस तरह के व्यवहार से वह इतना अधिक चिढ़ जाए. कि आपका नुकसान करने की योजना बनाने लगे. यदि कोई विवाद इतना बढ़ चुका है. कि अब इसका फैसला न्यायालय के द्वारा ही संभव है. तो आप विश्वास रखिए कि न्यायालय का फैसला आपके पक्ष में हो सकता है इस पेज को अपने पक्ष में करने के लिए बेईमानी का प्रयोग न करना ही बेहतर होगा. कई बार बेईमानी का फल आपको बड़ी मुसीबत में फंसा सकता है. ना चाहते हुए भी कानूनी दांवपेचों में फस सके जाएंगे जिसे बाहर निकलना आसान नहीं होगा.

स्वास्थ्य: किसी भी तरह की स्वास्थ्य समस्या हो. उसको अनदेखा ना करें. कई बार छोटी-छोटी स्वस्थ समस्याएं कब बड़ा नासूर बन जाती हैं. हम जान भी नहीं पाते.

आर्थिक स्थिति: किसी को उधार दिया पैसा वापस मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही हो. इस बात को लेकर जीवनसाथी आपसे नाराज़ हो सकता हैं.

रिश्ते: किसी के साथ हुई अनबन हाथापाई का रूप ले सकती है. बार बार समझाने के बाद भी सामने वाला इस विवाद को खत्म नहीं कर रहा है.

