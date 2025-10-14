scorecardresearch
 

Singh Tarot Rashifal 14 October 2025: लुभावनी बातों में ना आएं, पैसों की जरूरत पड़ सकती है

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 14 October 2025: कोई ऐसा कार्य आपके समक्ष आ सकता है. जिसकी पूर्ति करने के लिए आपको उस कार्य से संबंधित  सबसे बड़े अधिकारी को मिलने की आवश्यकता पड़ रही है.

सिंह (Leo):-
Cards:- Six of cups


इस समय अपने बड़े बुजुर्गों का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं.अपनी दादी या नानी के साथ काफी समय बाद रहने का मौका प्राप्त हो सकता हैं.हो सकता हैं,कि आप अपने पैतृक निवास जा रहे हो. इस समय आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ वक्त बिताकर उनके अनुभवों से कुछ सीख सकते है.साथ ही  इनको जीवन में उतारने का प्रयास करने की इच्छा मन में लिए हुए हैं.कोई ऐसा कार्य आपके समक्ष आ सकता है. जिसकी पूर्ति करने के लिए आपको उस कार्य से संबंधित  सबसे बड़े अधिकारी को मिलने की आवश्यकता पड़ रही है.

इस स्थिति में आपके मन में यह हलचल हो सकती  हैं.कि क्या सामने वाला व्यक्ति आपको इस मुलाकात के लिए सहमति देगा भी या नहीं. आपकी सोच के अनुरूप सामने वाला व्यक्ति न केवल आपको सहमति प्रदान कर सकता हैं.बल्कि अभी कार्यों में सहयोग करने का आश्वासन भी आपको मिल सकता हैं.इस बात से मन में काफी प्रसन्नता हो सकती है. आपकी इस जीत से कुछ सहयोगी ईर्ष्या कर सकते हैं. इस समय उनकी परवाह न करके अपने कार्यों को सही तरीके से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें

स्वास्थ्य: इस समय अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंता करना चाहिए.बार बार बीमार पड़ना आपके लिए सही नहीं हैं.

आर्थिक स्थिति: कुछ लोगों की लुभावनी बातों में आकर अनैतिक तरीके से धन कमाने की कोशिश कर सकते हैं.इस धन में लाभ के जगह है . हानि प्राप्त होने की संभावना  ज्यादा बन रही है.

रिश्ते: बार-बार लोगों पर अविश्वास करने की आदत में बदलाव लाए. पहले दूसरे पर अविश्वास करने के कारण पर ध्यान दें.

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

