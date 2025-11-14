Singh Tarot Rashifal 14 November 2025: पुराना विवाद सुलझ सकता है, करीबी की सेहत परेशान कर सकती है

सिंह (Leo):-

Cards:- Death

कोई अहंकारवश आपके किसी करीबी का काफी अपमान कर सकते हैं.इस बात से मन में क्रोध आ सकता हैं.सामने वाले को सबक सिखाने के लिए आप कोई योजना बना सकते हैं.इस योजना से सामने वाले का सामाजिक बहिष्कार भी हो सकता हैं.नए स्थान पर जाकर कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं.इस व्यवसाय की शुरुआत छोटे पैमाने पर करने की कोशिश कर सकते है.कुछ समय उपरांत कार्य के अच्छे से स्थापित होने के बाद अन्य परिजनों को भी अपने साथ नए जगह पर चलने को राजी कर सकते है.

हालांकि नई जगह पर अभी तक लोगों के साथ अच्छे रिश्ते कायम नहीं हो पाएं हैं.फिर भी आपको विश्वास हैं, कि सब कुछ अच्छा ही होगा.इसी विश्वास ओर ईश्वर में आस्था के भरोसे आप जीवन में नए बदलाव होते हुए देखेंगे. आपने किसी मित्र के साथ कोई पुराना विवाद सुलझा सकते हैं.इस विवाद के चलते आपको कई लोगों के साथ अपने रिश्ते खत्म करने पड़ सकते हैं.इस बात से आप दुःखी हो सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी से लिया गया उधार समय पर वापस कर सकते हैं.

रिश्ते: जो लोग आपकी जिंदगी में नासूर बन के रहते हैं. उनसे रिश्ते खत्म कर लेना है जिंदगी के लिए बेहतर होता है.

स्वास्थ्य: परिवार में किसी बुजुर्ग की तबीयत काफी खराब होने के कारण परिवार का माहौल चिंतित हो सकता है.





---- समाप्त ----