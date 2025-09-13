Singh Tarot Rashifal 13 September 2025: सिंह राशि वालों को नहीं मिलेगा उधार दिया पैसा, सावधानी बरतें

सिंह (Leo)

Cards :-The Devil

अपने आस पास के वातावरण वातावरण को लेकर सजग रहे. है यदि कोई जरूरत से ज्यादा आपका शुभचिंतक बनने का प्रयास कर रहा है. तो उसके बारे में सभी बातों को जानना आपके लिए अच्छा रहेगा. कई बार ज्यादा अच्छा होना आपके लिए परेशानियां खड़ी कर सकता है. ना,नहीं बोलने की आदत के चलते काफी परेशानी हो सकती है. यदि मित्रों के साथ कार्य करते संग अनुभव करें की साथ में कार्य करने वाला व्यक्ति बेईमानी कर रहा है इस स्थिति में खुद को उसको जैसा ना बना ले. आपकी अत्यधिक सुख की चाह और अतिवादी विचारों ने आपको समस्याग्रस्त कर दिया हैं. इस समय अपने धैर्य और संयम को बनाए रखें और सावधानी से आगे बढ़े. जरा सी भी लापरवाही आपके लिए घातक साबित होगी. इस समय किसी के ऊपर अंधविश्वास करना आपको आर्थिक नुकसान और कई अन्य परेशानियों को ला सकता हैं. इन सब विपरीत स्थितियों के बाबजूद आप रिश्तों में सुधार की स्थिति देख सकते हैं. अपने आस पास के लोगों के साथ अपने व्यवहार को सामान्य रखें.

स्वास्थ्य: बुरे व्यसनों के चलते स्वास्थ्य बिगड़ सकता हैं. इन सबसे दूर रहना आपके लिए बेहतर होगा.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया उधार वापस मिलने में मुश्किलें हो सकती हैं. जिस कारण काफी परेशान हो सकते हैं.

रिश्ते: वैवाहिक जीवन पहले से बेहतर होगा. हो सकता हैं, कि कुछ नए लोगों से मित्रता हो जाएं.

