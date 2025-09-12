Singh Tarot Rashifal 12 September 2025: सिंह राशि वालों के प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे, सावधान रहें

सिंह (Leo):-

Cards :- Seven of Pentacles

कार्य की सफलता के अनुसार प्रतिफल प्राप्त न होने से मन असंतुष्ट हो रहा हैं. आपने कड़ी मेहनत और परिश्रम से कार्यों को सफल बनाया है. फिर भी आपको खुद के कार्यों पर संतुष्टि नहीं मिल रही हैं. जल्द ही किसी नए कार्य को शुरू करने की योजना पर कार्य कर सकते है. आपने अपने कार्यों को पूरा करने में काफी मेहनत की है. किंतु और बेहतर करने के लिए लंबे समय की योजना और बेहतर संयोजन की आवश्यकता है. पुराने घर को छोड़कर किसी नए बड़े घर में जाने की तैयारी कर सकते है. खुद की कार्य कौशलता में वृद्धि करे. शिखर पर पहुंचने के प्रयास में चुनौतियां काफी बढ़ जाती हैं. उसके लिए पहले से तैयार होकर आगे बढ़ना बेहतर साबित होगा. बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान को बेहतर और मजबूत बनाए. उच्च अधिकारियों द्वारा आपकी मेहनत और प्रयास की सराहना एक नए जोश और जुनून को लेकर आगे बढ़ने को प्रेरित करती है.

स्वास्थ्य : जरूर से ज्यादा सोच विचार मानसिक तनाव को बढ़ा सकते हैं. गले संबंधी परेशानियां बढ़ सकती हैं . अनियमित खान-पान और अनियमित दिनचर्या आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकती है.

आर्थिक स्थिति : अभी तक उस आर्थिक स्थिति तक नहीं पहुंच पाए हैं. जिसकी आपने कल्पना करते आए हैं. ऐसे लोग जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत नहीं है,उनकी सहायता ना करें.

रिश्ते : प्रेम संबंध सामान्य रहेंगे. जीवनसाथी के साथ तर्क वितर्क हो सकता है . और वह आपसे रूठ कर बातचीत बंद भी कर सकता है. किसी से कुछ बोलने से पहले सोच विचार कर ले.

