Singh Tarot Rashifal 12 October 2025: साझेदारी में व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा मिल सकता है

सिंह (Leo):-

Cards:- Knight of wands

जल्द ही किसी कार्य के सिलसिले में आपको विदेश यात्रा करना पड़ सकता हैं. यदि आपकी पदोन्नति होने वाली हैं. तो उसके लिए ये समय अनुकूल हैं. यह समय रोमांस और यात्राओं दोनों के मिले-जुले गुणों से भरपूर है. अत्यधिक व्यस्तता,उच्च आकांक्षाएं ,नई दिशाएं ,अनूठे लक्ष्य ,नए अनुभव साथ ही इसका रोमांस इतनी आशाएं साथ लेकर आता हैं. कि कभी-कभी वह शक्ति से बाहर हो सकते हैं. इस समय विदेश से कोई आपसे मिलने आ सकता हैं.

इस समय कुल मिलकर आप सफलता प्राप्ति के लिए किसी भी तरह का जोखिम उठाने को तैयार हैं. जल्द ही किसी व्यक्ति से हुई मुलाकात गहरी पहचान मै बदल सकती हैं. कार्य के पूरे होने में विलंब, निराशा, और क्रोध का सामना करना पड़ सकता हैं. हो सकते हैं, कि आपकी मुलाकात किसी ऐसी महिला से हो जाएं. तो काफी स्वार्थी और चालाक हो. उसकी बातों में आने की कोशिश न करें.

स्वास्थ्य: गले में खराश के चलते काफी दर्द हो सकता हैं. घरेलू उपचार कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी के साथ मिलकर व्यवसाय कर सकते हैं. इसमें जल्द ही अच्छा मुनाफा मिल सकता हैं.

रिश्ते: परिजनों के साथ नए घर में प्रवेश कर सकते हैं. इस समय पूरा वातावरण उत्साह से भरपूर हैं.

---- समाप्त ----