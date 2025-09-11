scorecardresearch
 

Feedback

Singh Tarot Rashifal 11 September 2025: सिंह राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, लेनदेन से बचें

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 11 September 2025: लंबे समय से विदेश में शिक्षा प्राप्ति की इच्छा मन में बनी हुई हैं. जल्द ही इस इच्छा की प्राप्ति की संभावना बनती नजर आ रही है. किसी अच्छे संस्थान से उच्च शिक्षा की प्राप्ति की सूचना मिल सकती हैं. इस बात से मित्रों और परिजनों का उत्साह बढ़ता नजर आएगा.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह (Leo):-

Cards:- Two of wands

यदि आप किसी कार्य में कोई सौदा करने जा रहे हैं. और अभी तक आपको इस बात से संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई है. तो जल्दबाजी न करें. पहले सभी स्थितियों का गहन चिंतन करें. या फिर किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं. हो सकता हैं, कि नौकरी में आपको पदोन्नति के साथ स्थानांतरण की भी सूचना प्राप्त हो. आपका स्थानांतरण किसी ऐसे विभाग के शहर में कर दिया जाए. इसके विषय में आपको कोई भी पूर्व अनुभव न हो. यदि किसी कार्य में आप अपने किसी अनुभवी कार्य शैली से संतुष्ट नहीं है. तो आपके सामने वाले से खुलकर बात कर लेना चाहिए. आपकी जरा सी भी लापरवाही कार्य की सफलता को असफलता में परिवर्तित कर देगी. लंबे समय से विदेश में शिक्षा प्राप्ति की इच्छा मन में बनी हुई हैं. जल्द ही इस इच्छा की प्राप्ति की संभावना बनती नजर आ रही है. किसी अच्छे संस्थान से उच्च शिक्षा की प्राप्ति की सूचना मिल सकती हैं. इस बात से मित्रों और परिजनों का उत्साह बढ़ता नजर आएगा.

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशि वालों को हो सकता है लाभ, सेहत का रखें ध्यान 
मिथुन राशि वालों को होगा धन लाभ, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जानें कैसा रहेगा दिन 
मेष राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, लापरवाही से बचें 
मीन राशि वालों की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है, सेहत का ध्यान रखें 
Advertisement

स्वास्थ्य: चेहरे पर किसी औषधि के दुष्परिणाम परिणाम के फलस्वरुप भूरे धब्बे पड़ सकते हैं. इस स्थिति के समाधान के लिए चर्म रोग चिकित्सक से मिल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति पर अभिमान ना करें. इस समय किसी को उधार ना दें. हो सकता हैं, कि दिया गया उधार वापस ना मिले.

रिश्ते: पारिवारिक जीवन में किसी नए व्यक्ति के आगमन से काफी समस्याएं बढ़ सकती हैं. आने वाला व्यक्ति परिवार के लोगों में मतभेद करा सकता हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement