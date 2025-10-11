Singh Tarot Rashifal 11 October 2025: नौकरी खतरे में आ सकती है, रिश्ते मधुर रहेंगे

सिंह (Leo):-

Cards:- The Fool

व्यवहार की उन्मुक्तता और कार्यों के प्रति लापरवाही और जल्दबाजी आपकी छवि को प्रभावित कर सकती हैं. किसी से कुछ भी बिना सोचे समझे बोलना आपको किसी बड़ी परेशानी में फंसा सकता हैं. लोगों के साथ संयमित तरीके से व्यवहार करें. साथ ही बोली में अपशब्दों और द्विअर्थी भाषा को नियंत्रित करें. हो सकता हैं, कि किसी सहकर्मी से किया गया मज़ाक से आपकी नौकरी खतरे में आ जाएं.

हालांकि आपकी सोच में कोई खराबी नहीं हैं. पर शब्दों का चयन और उनके अर्थों ने दूसरे वाले को गलत मतलब सोचने पर मजबूर कर दिया. तो आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा. किसी नए आए व्यक्ति के साथ किया उन्मुक्त व्यवहार आपको उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी सच्चाई बताने को मजबूर कर सकता हैं. कुछ नए अवसर सामने आ रहे हैं. इनमें से सही अवसर का चयन उसमें मिल रहे लाभ को समझते हुए करें. साथ ही कार्य संबंधित जोखिम को भी समझे. इससे कार्य को बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद मिल सकती हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: ज्यादा बैठकर कार्य करने से वजन को बढ़ने से रोक नहीं पा रहे हैं. आपके खानपान और दिनचर्या को नियमित कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी उत्सव की शुरुआत उपहारों के मिलने से हो सकती हैं. छोटे बड़े कई उपहारों की प्राप्ति होगी.

रिश्ते: प्यार और सम्मान से अपने रिश्तों की सिंचाई कीजिए. रिश्ते हमेशा मधुर रहेंगे.

---- समाप्त ----