Singh Tarot Rashifal 11 November 2025: क्रोध और चिड़चिड़ापन का शिकार हो सकते हैं, धैर्य से काम लें

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 11 November 2025: लोगों का आपको लेकर अफवाहें फैलाने की स्थिति में अपनी संचित धैर्य शक्ति का उपयोग कीजिए. खामोशी से इस बात को सहन कर इस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करना ही श्रेयस्कर होगा.

leo horoscope
सिंह (Leo):-
Cards:- Five of wands
कार्य क्षेत्र में बढ़ती हुई राजनीति के कारण आपके कुछ सहयोगी एक दूसरे से आगे निकलने की और में दूसरे को नुकसान पहुंच कर खुद को सफल बनाने का प्रयास कर सकते हैं. यह स्थिति आपको किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है . इस बात के चलते आप कुछ लोगों की शिकायत अपने उच्च अधिकारियों से कर सकते हैं. इस बात का पता लगने पर उन लोगों का आपसी विवाद हो सकता है किंतु आप अपने दृष्टिकोण पर मजबूती से अधिक हैं. और सामने वालों की किसी भी गलत बात पर प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं.

लोगों का आपको लेकर अफवाहें फैलाने की स्थिति में अपनी संचित धैर्य शक्ति का उपयोग कीजिए. खामोशी से इस बात को सहन कर इस स्थिति से बाहर निकलने का प्रयास करना ही श्रेयस्कर होगा. यदि आप किसी बात पर प्रतिक्रिया करते हैं. तो हो सकता हैं,कि वह लोग आपको ही गलत साबित कर दें. हो सकता है कि इस स्थिति में आप क्रोध और चिड़चिड़ापन के शिकार हो जाएं. ऐसी स्थिति में छोटी-छोटी चीजों को गंभीरता से सुलझाना और विचारों के उलझन से मुक्त होकर ठंडे दिमाग से सोच समझकर निर्णय लेना ही बेहतर होगा. 

स्वास्थ्य: कंधों में दर्द के कारण हाथों से कार्य करना मुश्किल होता जा रहा है. किसी अच्छे फिजियोथैरेपिस्ट से परामर्श ले सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखें. दूसरों की होश करने की कोशिश आपकी आर्थिक स्थिति को नुकसान पहुंचा सकती है. 

रिश्ते: अपनी बेटी की उच्च शिक्षा के लिए किस अच्छे संस्थान की तलाश कर सकते हैं. 

---- समाप्त ----
लेटेस्ट

