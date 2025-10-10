scorecardresearch
 

Singh Tarot Rashifal 10 October 2025: सिंह राशि वालों को मिलेगा अपनों का साथ, कार्यक्षेत्र में रहेंगे सहयोगी

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 10 October 2025: इस बात का हमेशा ध्यान रहे. पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ एक छोटी से बात पर शुरू हुआ झगड़ा, बड़े विवाद में बदलकर आपको न्यायालय तक ले जा सकता है.  

leo horoscope
leo horoscope

सिंह (Leo):-
Cards:- Justice

आपके किए गए कार्यों के परिणति आपको कभी ना कभी जीवन में अवश्य मिलती हैं. किसी के साथ किया गया गलत कार्य आपके लिए कहीं ना कहीं खराब वक्त ला सकता हैं. इस बात का हमेशा ध्यान रहे.  पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ एक छोटी से बात पर शुरू हुआ झगड़ा, बड़े विवाद में बदलकर आपको न्यायालय तक ले जा सकता है.  सामने वाला अपनी प्रभावशाली लोगों से जान पहचान के चलते आपको परेशान करने की चेष्टा कर सकता हैं. इस समय आपको किसी भी तरह के विवाद को और बढ़ाना नहीं चाहिए.  कोशिश करें कि सामने वाले को ऐसा मौका ही ना दें. कि वह आपके साथ पुनः झगड़ा बढ़ा ले. कार्य क्षेत्र में आपका कोई सहयोगी आपसे किसी बात के लिए आपकी राय मांग सकता है. आपकी कही बात को वह तोड़ मरोड़ कर उच्च अधिकारियों के समक्ष रख सकता है. जिसके चलते आपको उनसे किसी बात को लेकर चेतावनी मिल सकती है. सामने वाले अपनी बात को समझाने का प्रयास करेंगे. 

स्वास्थ्य: इस समय शरीर के विभिन्न भागों में दर्द महसूस कर रहे हैं. कार्य की अधिकता थकान के चलते इस बात को नजर अंदाज कर सकते हैं. 

आर्थिक स्थिति: किसी से की  गई धनु राशि का उपयोग अपने व्यवसाय को बढ़ाने में कर सकते हैं.  

रिश्ते: परिजनों के साथ कहीं बाहर भ्रमण की योजना बन सकती है. जिससे रिश्तों में चले आ रहे सभी मनमुटाव खत्म हो सकेंगे. 

