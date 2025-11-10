Singh Tarot Rashifal 10 November 2025: पैसों के लेन-देन में सावधानी रखें, पैसा उधार न दें

सिंह (Leo):-

Cards:- Justice

इस समय इस समय आपको आपके व्यवहार एक एवं व्यवसायिक जीवन में संतुलन के साथ-साथ जीवन के अन्य पहलुओं के साथ कैसे संतुलन स्थापित किया जाएं. इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए. विशेष तौर पर जब आप दूसरों के प्रति दया और निष्पक्षता का भाव रखते हैं. हो सकता हैं, कि कार्य क्षेत्र में आप किसी बड़ी समस्या में इस समय खुद को घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं.इस समय आप अपने अतीत के अनुभव और योग्यता को उपयोग करके प्रतिकूल परिस्थिति से निकाल सकते हैं.

यदि आप कोई नया काम करने की सोच रहे हैं. तो आपके लिए या संदेश हैं,कि निर्णय से पहले सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों पहलुओं की अच्छे से जांच परख कर लें.भावनात्मक आधार पर कोई भी निर्णय लेना नुकसान का सौदा साबित हो सकता हैं. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि निर्णय लेते समय पूर्वाग्रह से ग्रस्त ना हो. दिल और दिमाग का सामंजस्य स्थापित करते हुए दिया गया निर्णय आपके लिए सही होगा. यदि आप अपने कार्य के प्रति निष्ठावान और समय के पाबंद नहीं है. तो अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य: बार-बार खाना खाने की आदत में परिवर्तन लाने का प्रयास करें. इससे आपका वजन में वृद्धि के साथ पाचन संबंधी समस्या भी हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: पैसों के लेनदेन को लेकर सावधानी रखें. यदि किसी को पैसा उधार दे रहे हैं तो लिखा पढ़ी अवश्य कर लें.

रिश्ते: आपको अपने परिजनों के साथ अपने व्यवहार को नम्र और सहज बनाने की सलाह दी जाती हैं.

