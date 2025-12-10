Singh Tarot Rashifal 10 December 2025: धन प्राप्ति के अवसर बन सकते हैं, पैतृक संपत्ति से लाभ संभव है

सिंह (Leo):-

Cards:- The Tower

लोगों की बातों से प्रभावित होकर ऐसे कार्य न करें. जिन के कारण बाद में अफसोस हो. सोच का दायरा बढ़ाएं. सामने वाले के विचारों से प्रभावित होकर कोई भी गलत कार्य न करें. मित्र या किसी अन्य करीबी के उकसाने पर बुरे व्यसनों का उपयोग न करें. अपनी समझ शक्ति का उपयोग करें. कार्य क्षेत्र में किसी गलत कार्य को करने से मना करने के कारण सामने वाला व्यक्ति नाराज हो सकता है. जिसके चलते वो आपके विरुद्ध अनर्गल बातें कार्यक्षेत्र में फैला सकता है. इस बात से परेशान होकर कोई भी प्रतिक्रिया न दें. सामने वाले का इरादा आपको उकसाने का हो सकता है.

और पढ़ें

इस समय आपको धैर्य और संयम के साथ कार्य लेना पड़ेगा. हो सकता है कि सामने वाला आपकी सच्चाई को जानकर आपको किसी तरह की सजा देने पर विचार करें. जब हम किसी ऐसी स्थिति में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हो. जहां से बचना संभव नजर नहीं आ रहा. तो ऐसी स्थिति में उस स्थिति का सच के साथ सामना करना आपके लिए बेहतर रहेगा. सामने वाला आपका कितना भी प्रिय और करीबी क्यों ना हो. यदि वह गलत कार्य कर रहा हैं. तो उसका साथ ना दें. इससे आपके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हैं.

स्वास्थ्य: बालों का झड़ना समस्या बनता जा रहा है. इसका उपचार कर सकते है.

आर्थिक स्थिति: धन प्राप्ति के अवसर आ सकते हैं. पैतृक संपत्ति के बिकने के बाद कुछ धनराशि मिलने की उम्मीद बन सकती है.

Advertisement

रिश्ते: परिवार के लोगों के साथ मिलकर किसी पूजा पाठ का आयोजन करने पर विचार कर रहे हैं.

---- समाप्त ----