Singh Tarot Rashifal 9 October 2025: आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है

सिंह (Leo):-
Cards:- Eight of cups
कुछ पुरानी यादों को लेकर मन में अभी भी कई बार दु:खी हो जाता है. इन यादों से बाहर निकलने में अभी तक आप पूरी तरह सक्षम नहीं हो पाए हैं. हालांकि ऐसा संभव है कि आपने स्वयं का स्थान परिवर्तन भी कर लिया हो. किंतु यादें अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ रही है. कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद आप खुद को और अधिक मजबूत पा रहे हैं. आपके आत्मविश्वास और मनोबल में बढ़ोतरी होती नजर आ रही है.
इस समय आप किसी भी चुनौती और बाधा का सामना करने के लिए तैयार हैं. यदि कोई स्थिति ऐसी भी आती हैं. जिसमें आपको सब कुछ छोड़ना पड़े. तो आप उसे स्थिति के लिए भी खुद को तैयार कर रहे है. इस बात पर विश्वास कीजिए कि विध्वंसक स्थितियों के बाद नवनिर्माण जरूर होता है. और यह नव निर्माण पहले के निर्माण की अपेक्षा ज्यादा मजबूत और स्थायित्व प्राप्त किया हो सकता हैं. आप अपने मन में चल रहे विचारों पर नियंत्रण करें. साथ ही जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करें. जैसे-जैसे जीवन में संतुलन आता नजर आएगा. आप स्वयं सभी स्थितियों पर खुद की विजय होती देखेंगे.
स्वास्थ्य: जरूर से ज्यादा बाहर का खान-पान आपके पाचन तंत्र को कमजोर कर सकता हैं . जिसके चलते पेट दर्द की शिकायत लगातार बनी हुई है.
आर्थिक स्थिति: किसी के साथ कभी पैसे का लेने किया होगा. जिसकी याद इस समय आपको नहीं है. सामने वाला आपको इस लेनदेन की याद दिला सकता है.
रिश्ते: कुछ लोग जीवन में सबक देने आते हैं. और कुछ लोग जीवन में सबक बनकर आते हैं. दोनों ही स्थितियों में आप कुछ नया अवश्य सीखते हैं.