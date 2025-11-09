Singh Tarot Rashifal 9 November 2025: नई नौकरी लग सकती है, लाभ की संभावना

सिंह (Leo):-

Cards:- Ace of swords

विचारों की तीव्रता आपके कार्य की सफलता को प्रभावित कर सकती हैं.अपने विचारों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें. यदि आप बार-बार यदि किसी कार्य योजना बदलाव करते रहेंगे. तो आप उस योजना को तय समय में पूरा नहीं कर पाएंगे. जिस कारण उसकी सफलता प्रभावित हो जाएगी.अपने विचारों में नकारात्मकता ना आने दें. हो सकता हैं,कि किसी कार्य में अभी तक आपको सफलता प्राप्त न हो पाई हो. किंतु इसका अर्थ यह नहीं है. कि आप विफल हो गए हैं.

इस समय आप अनुभव करेंगे कि जैसे चारों तरफ का वातावरण सकारात्मक और परिवर्तित नजर आ रहा है. आप छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करना छोड़ सकते हैं.इसके साथ ही आप परिवार के महत्व को भी समझेंगे.कुछ छोटे बदलाव भी जीवन में आते नजर आ रहे हैं. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. कुछ नए लोगों से मित्रता होने की संभावना बन रही है. किसी के साथ व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव भी मिल सकता है.

स्वास्थ्य: यदि आप बार-बार किसी स्वास्थ्य समस्या से परेशान हो रहे हैं. तो उसको अनदेखा ना करें. उसके बारे में चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें.

आर्थिक स्थिति: कहीं से अप्रत्याशित लाभ की संभावना नजर आ रही है.

रिश्ते: लोगों के साथ दिमाग की जगह यदि दिल से व्यवहार करेंगे तो वह आपके लिए बेहतर रहेगा.



---- समाप्त ----