Singh Tarot Rashifal 8 October 2025: आमदनी से अधिक खर्च रहेंगे, बजट बनाकर चलें

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 8 October 2025: जल्द ही आपको एक मनोनुकूल नौकरी अच्छे वेतनमान के साथ मिलने की संभावना बनी हुई हैं. हो सकता हैं, कि इस समय आप अपनी आमदनी से अधिक व्यय कर रहे हैं. जिस कारण थोड़ी सी परेशानी हो सकती है. 

सिंह (Leo):-
Cards:- Queen of cups
कार्य क्षेत्र में अभी किसी कार्य की सफलता को लेकर आपको प्रशंसित किया जा सकता है. इस बात को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. इन सब के बावजूद भी आपको जीवन में कुछ कमी का एहसास हमेशा बना रहता है. जिसके चलते कभी-कभी सभी लोगों के साथ होते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं.

इस समय आपके जीवन में किसी ऐसी प्रभावशाली महिला का आगमन हो सकता है. जो आपके करियर को ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रेरित करें. साथ ही आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान ढूंढने में भी आपकी मदद करें. यदि आप किसी नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं. तो इस समय इस तलाश को जोर-शोर से करने का प्रयास करें. जल्द ही आपको एक मनोनुकूल नौकरी अच्छे वेतनमान के साथ मिलने की संभावना बनी हुई हैं. हो सकता हैं, कि इस समय आप अपनी आमदनी से अधिक व्यय कर रहे हैं. जिस कारण थोड़ी सी परेशानी हो सकती है. 

स्वास्थ्य: परिवार की किसी बुजुर्ग महिला को ऐसी कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है. जिसे वह दूसरों को बताने में शर्म महसूस कर रही हो. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बना हुआ है. इस समय अपने व्यर्थ के खर्चों को सूचीबद्ध करें. ताकि जरूरत पड़ने पर उन पर रोक लगाई जा सके. 

रिश्ते: कभी-कभी रिश्ते भी स्वार्थ से बंध जाते हैं. आप जितना उन रिश्तों को देते जाते हैं. उतना ही वह आपसे और पाने की उम्मीद लगाए रहते हैं.

---- समाप्त ----
