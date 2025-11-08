scorecardresearch
 

Feedback

Singh Tarot Rashifal 8 November 2025: सिंह राशि वालों को मिलेगा अपनों का साथ, लेनदेन में रखें सावधानी

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 8 November 2025: इस समय भीतर की कड़वाहट के बावजूद आप पूरी तरह निराश नहीं हैं. कार्य क्षेत्र में अपने कार्य  की असफलता के बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी है.  

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह (Leo):-
Cards:- Eight of cups 

इस समय संभव हैं,कि आपका वैवाहिक संबंध या व्यवसाय में साझेदार के साथ निर्णायक मोड़ आ सकता है. तथा ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, कि इस मोड़ से गुजरे बिना कोई उपाय भी नहीं है. अब किसी रिश्ते में पहले जैसी गर्माहट महसूस नहीं करेंगे. इस स्थिति में सामने वाला आपसे दूर होने का दो टूक फैसला कर लें. ये थोड़ा कटु सत्य लग सकता हैं. लेकिन इसे स्वीकार करना भी साहस का काम है.  इस समय भीतर की कड़वाहट के बावजूद आप पूरी तरह निराश नहीं हैं. कार्य क्षेत्र में अपने कार्य  की असफलता के बाद भी आपने हिम्मत नहीं हारी है.  आप पुनः नए सिरे से अपने कार्यों को शुरू कर सकते हैं. हो सकता हैं,कि कुछ लोग इस बात से शंकित हो.  कि आप आगे भी अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं.  यह समय आपके लिए परीक्षा से भरा हो सकता है.  आपको आपकी योग्यता और काबिलियत को सबके सामने अपने कार्य की सफलता के रूप में साबित करना होगा. 

Advertisement

स्वास्थ्य: पीठ में कुछ समय से दर्द महसूस हो सकता है.  लंबे समय तक बैठकर कार्य करने के कारण गर्दन और पेट में दर्द बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. 

सम्बंधित ख़बरें

कर्क राशि वालों का समाप्त हो सकता है विवाद, सेहत का रखें ख्याल 
मिथुन राशि वालों को रुकी पदोन्नति मिलने की संभावनाएं हैं, धन का निवेश कर पाएंगे 
वृषभ राशि वाले किसी से न लें उधार का पैसा, ईर्ष्या की स्थिति हो सकती है उत्पन्न 
मेष राशि वाले जल्दबाजी में न लें कोई निर्णय, करीबियों का पाएंगे साथ 
मीन राशि वाले लाभ प्राप्त करने वाली योजनाओं पर करेंगे काम, रुके हुए कार्य होंगे ठीक 

आर्थिक स्थिति: संतान की उच्च शिक्षा के लिए कुछ ऐसी योजनाओं में धन निवेश करने पर विचार कर सकते हैं.  जिन से अच्छे प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं. 

रिश्ते: कभी भी दूसरे लोगों को अपनी भावनाओं का खिलवाड़ न करने दें. यदि कोई आपको बार-बार अपमानित करने का प्रयास कर रहा है.  तो आप उसे अपना महत्व समझा दें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement