Singh Tarot Rashifal 7 February 2026: दखलअंदाजी से बचें, अजनबियों से सावधान रहें

सिंह (Leo):-

Cards:-The Emperor

पारिवारिक जिम्मेदारियों में घिरे होने के बाद भी साथ अपने ज्ञान और अनुभव से लोगों की परेशानियों को सुलझाते आये है.इस समय राजनीति में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे है.कुछ प्रभावशाली लोगों से मुलाकात इस इच्छा को पूरी होने की उम्मीद बंधा सकती है.उच्च अधिकारी के पक्षपात पूर्ण रवैये के चलते थोड़ी अनबन हो सकती है.किसी सहयोगी के समझाने पर सामने वाले से बातचीत करेंगे.कुछ लोग जो शुभचिंतक बनने की मंशा रख रहे हो.उनसे दूर रहें.ये लोग मतलब से जुड़ सकते है.

ऐसे लोग काम पूरा होने पर स्वयं ही दूर हो जाएंगे.कुछ कार्यों की जिम्मेदारी अन्य लोगों पर भी सौंप सकते है.हमेशा सभी कार्यों को स्वयं पूरा करने की कोशिश तनाव दे सकती है.लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें.जो वो स्वयं दूसरे के साथ करे.यात्रा करते समय सावधानी रखें.सामान को सुरक्षित रखें.ओर अजनबियों के साथ ज्यादा नजदीकियां न बढ़ाएं.लोगों की निजी बातों में दखल न करने दें.

स्वास्थ्य : आंखों से संबंधित कुछ परेशानी काफी लंबे समय से टालते आ रहे है.अब परेशानी बढ़ने पर स्थिति की गंभीरता को समझ सकते है.

आर्थिक स्थिति: किसी स्थिति में अचानक लाभ प्राप्त हो सकता है.श्वसुर से कुछ धनराशि किसी संपत्ति को खरीदने के लिए मिल सकती है.

रिश्ते: आपके रिश्ते में प्रिय की आयु आपसे अधिक हो सकती है.जो सामने वाले के लिए बेमेल जोड़ी हो सकती है.लेकिन समय के साथ इस रिश्ते में मधुरता बढ़ती जा रही है.

---- समाप्त ----