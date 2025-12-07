scorecardresearch
 
Singh Tarot Rashifal 7 December 2025: आर्थिक मामलों में सावधान रहे, चालाकी से काम लेंगे

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 7 December 2025: .बिना श्रम और मेहनत के अच्छी सफलता हासिल करना मुमकिन नहीं है.अधिक श्रम की जगह बुद्धि और नीति का उपयोग कार्यों को सफल बनाने में सहायक रहेगा.

सिंह (Leo):-
Cards:- Seven of swords 
अपनी महत्त्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किसी अनैतिक साधन का उपयोग न करें.मन में चीजों को गलत तरीके से हथियाने की कोशिश न करें.बिना श्रम और मेहनत के अच्छी सफलता हासिल करना मुमकिन नहीं है.अधिक श्रम की जगह बुद्धि और नीति का उपयोग कार्यों को सफल बनाने में सहायक रहेगा.बेइमानी का सुख अल्प समय के लिए प्राप्त होता हैं.

बाद में इसके परिणामस्वरूप अपमान सहन करना पड़ सकता हैं.समस्याओं से बाहर निकलने के लिए खामोशी से अपनी चालों को चलना पड़ेगा.किसी करीबी को अपने व्यवहार से दुःखी कर सकते हैं.किसी पर अंधविश्वास न करें.नए लोगों से मित्रता करते समय सजग रहें.हो सकता हैं, कि इस समय दुश्मन से सीधी लड़ाई काम नहीं आएगी.थोड़ी सी चालाकी से दुश्मन को मात दी जा सकती हैं.कानूनी और वित्तीय मामलों में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है.विरोधी सक्रिय हो सकते हैं.सावधान रहे तथा लोगों के बहकावे में न आएं.आपका कट्टरवादी और सत्यवादी होने कार्य क्षेत्र में विपक्ष में परेशानी उत्पन्न कर सकता हैं.

स्वास्थ्य: पेट दर्द की परेशानी बढ़ सकती है.जिसके चलते कार्य पूरा करने में खुद को सक्षम महसूस नहीं कर रहे है.

आर्थिक स्थिति: धन निवेश का बड़ा भाग डूब सकता हैं.आर्थिक मामलों में सावधान रहें.

रिश्ते: प्रेम संबंध में धोखा खा सकते है.जीवनसाथी पर शक कर सकते हैं .

---- समाप्त ----
