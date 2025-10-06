scorecardresearch
 

Feedback

Singh Tarot Rashifal 6 October 2025: समय का सही उपयोग करें, स्वास्थ्य को लेकर सजग रहे

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 6 October 2025: किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें.  हो सकता हैं, कि कोई कार्य अभी जोखिमपूर्ण लग रहा हो. किंतु जब आप उस कार्य की शुरुआत करेंगे.

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह (Leo):-

Cards:- The Sun

आगे आने वाला वक्त आपके  जीवन के हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ सौगात लेकर आ रहा है.  इस वक्त का सही सदुपयोग करना आपके विवेक पर निर्भर करता है. कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे अवसर आ सकेंगे.  हो सकता हैं, कि व्यवसाय में आपका कोई करीबी आपको साझेदारी का प्रस्ताव दें. विवाह के लिए कुछ बेहतर संबंध सामने आ सकते हैं.  किसी नए प्रेम संबंध की भी शुरुआत हो सकती हैं. किसी भी परिस्थिति में अपने विवेक का सदुपयोग कर सही निर्णय लेना आपके जीवन को आगे उन्नति की तरफ ले जाएगा.

सम्बंधित ख़बरें

बड़े निवेश पर विचार कर रहे हैं, खानपान का रखें ध्यान 
वाद विवाद ना करें, धनराशि प्राप्त हो सकती है 
नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, मेहमान आ सकते हैं 
जमा पूंजी बढ़ेगी, वाणी का ध्यान रखें 
आर्थिक संकट से उबरेंगे, आदतों पर काबू रखें 

किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें.  हो सकता हैं, कि कोई कार्य अभी जोखिमपूर्ण लग रहा हो. किंतु जब आप उस कार्य की शुरुआत करेंगे.  तो धीरे-धीरे वह जोखिम भी समाप्त होता जाएगा. इसके लिए आवश्यक हैं,कि आप उस कार्य के बारे में सभी जानकारी एकत्र करें. और यह भी जानने का प्रयास करें, कि वह जोखिम आपको किस तरह प्रभावित कर सकता है.  इस समय स्वभाव में बचपने को छोड़कर गंभीरता लाने का प्रयास करें. यदि आप इस समय का सही सदुपयोग करते हैं. तो जल्द ही खुद को सफलता की ऊंचाइयों पर पा सकेंगे. 

Advertisement

स्वास्थ्य: छोटी- छोटी स्वास्थ्य समस्याएं कब बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में बदल जाए. इस बात का अनुमान लगाना  मुश्किल हो सकता है. इसलिए स्वास्थ्य को लेकर सजग रहे. 

आर्थिक स्थिति: ससुराल पक्ष से एक बड़ी धनराशि व्यवसाय को बढ़ाने के लिए मिल सकती है. इस धनराशि का उपयोग कर अपने व्यवसाय को लाभ तक ले जा सकेंगे. 

रिश्ते: जल्द ही आप विवाह बंधन में बंध सकते हैं. इस समय  अपने जीवन साथी के साथ भविष्य को आगे बढ़ाने की योजनाएं बना रहे हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement