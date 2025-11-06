scorecardresearch
 

Singh Tarot Rashifal 6 November 2025: सिंह राशि वाले आर्थिक कार्यों को गंभीरता से लेंगे, किसी से न रखें ईर्ष्या

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 6 November 2025: इस स्थिति में आप खुद को एक जाल में फंसा हुआ पा सकते हैं. अपने परिजनों से आप इस विषय पर बात करने का प्रयास कर सकते हैं.  आपके इस कृत्य पर आपके परिजनों से काफी डांट पड़ सकती है.

leo horoscope
सिंह (Leo):-
Cards:-Queen of wands 

आप किसी ऐसी महिला की बातों में आ सकते हैं.  जो आपके कार्य को सफल बनाने के लिए जादू टोने का उपयोग कर सकती हैं. अपने अंधविश्वास के चलते आप इस महिला से मिल सकते हैं.  जल्द ही आप यह महसूस करेंगे.  कि सामने वाला सिर्फ आपकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है.  और उसका मकसद आपसे ज्यादा से ज्यादा पैसे वसूलने का हो सकता हैं. इस स्थिति में आप खुद को एक जाल में फंसा हुआ पा सकते हैं. अपने परिजनों से आप इस विषय पर बात करने का प्रयास कर सकते हैं.  आपके इस कृत्य पर आपके परिजनों से काफी डांट पड़ सकती है.  स्थिति की गंभीरता देखते हुए आपके परिवार की  बुजुर्ग महिला आपका साथ दे सकती हैं . और सभी लोग उस महिला के चुंगल से आपको बाहर निकलने का प्रयास करेंगे.  जो आपको सफल बनाने का झांसा दिए हुए हैं. हो सकता है कि आप इस स्थिति से बाहर आने के लिए पुलिस का सहारा लें. 

स्वास्थ्य: कोई ईर्ष्यावश आपको कोई ऐसी गलत चीज खिला सकता हैं. जिसके कारण आपको गले में काफी तकलीफ महसूस होगी. 

आर्थिक स्थिति: अपनी आमदनी या आर्थिक स्थिति के बारे में सामने वाले को पूर्ण जानकारी ना दें. कभी-कभी कुछ लोग आपकी आर्थिक स्थिति को जानकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. 

रिश्ते: ऐसे लोगों के साथ अपने संबंध सीमित रखें. जो सामने से तो आपके अपने बनते हैं.  किंतु आपके मुंह फेरते ही वह आपके खिलाफ साजिश करने का प्रयत्न कर सकते हैं. 

