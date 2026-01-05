Singh Tarot Rashifal 5 January 2026: अचानक कहीं से धन प्राप्ति हो सकती हैं, व्यर्थ में अपने खर्चे न बढ़ाएं

सिंह (Leo):-

Cards:- Nine of cups

करीबी लोगों की मदद से आमदनी के नए स्त्रोत मिल सकते है. कोई पुरानी महत्वाकांक्षा की पूर्ति होती नजर आएगी. विदेश में रहने वाले किसी रिश्तेदार से कीमती उपहार मिल सकता है. अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति आपके रुके हुए कार्यों को गति दे सकती है. शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं. संतान सुख की प्राप्ति हो सकती हैं. कार्य क्षेत्र में आया नया अधिकारी पुराना मित्र हो सकता है. इस समय भविष्य की योजनाओं पर विचार करेंगे. किसी के साथ अभी अपनी योजनाओं को साझा न करें. पारिवारिक समस्याओं को प्राथमिकता दें.

और पढ़ें

समस्याओं को अनदेखा न करें. बेवजह की बातों में अपना कीमती समय बर्बाद न करें. स्थान परिवर्तन कर सकते है. नए स्थान पर जाकर अपने व्यवसाय को शुरू करने की सोच मन में बन सकती है अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी से पूरा करें. बेईमानी और लापरवाही कार्य की सफलता को प्रभावित कर सकती हैं. बात बात पर लोगों के साथ बहस न करें. किसी भी बात का अहंकार लोगों से दूर कर सकता है. दूसरों के साथ खुशियां बांटने का प्रयास करें. अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें. इससे आपके मन को शांति और सुकून मिल सकता हैं.

स्वास्थ्य:लंबे समय से हो रहा सिरदर्द बढ़ सकता है. चिकित्सक ने कुछ जरूरी जांचे करवाने की सलाह दी हैं.

आर्थिक स्थिति: अचानक कहीं से धन प्राप्ति हो सकती हैं. इस धन का सदुपयोग करें. व्यर्थ में अपने खर्चे न बढ़ाएं.

Advertisement

रिश्ते: विवाह प्रस्ताव मिल सकता हैं. सामने वाला मनचाहे जीवनसाथी की कल्पना पर खरा उतर सकता हैं.

---- समाप्त ----