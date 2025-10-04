Singh Tarot Rashifal 4 October 2025: आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी, नकारात्मक विचार न रखें

सिंह(Leo):-

Cards:- The Moon

इस समय जीवन में स्थिरता का पूर्ण अभाव महसूस कर सकते हैं. अपने मन में विचारों की उथल-पुथल के चलते आप सहज और शांत नहीं है. आपके समक्ष अन्तर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. जो आपके लिए निर्णय लेने में बाधा बन जाएं. इस समय आप शांतचित्त होकर जीवन की पूरी स्थितिका जायजा लेने का प्रयास करें और फिर सोच समझकर आगे निर्णय लें. यह निर्णय व्यावसायिक,व्यक्तिगत या सामाजिक किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं. हो सकता है आप अपने साझेदार या प्रिय को छोड़ने या साथ रखना को लेकर संशय में हो.ऐसे में आप सही निर्णय लेने का साहस नहीं जुटा पा रहे.

भले ही आप यह महसूस कर रहे हो कि ऐसा करना अच्छा रहेगा.महत्वपूर्ण निर्णय को लेते समय इस बात की बारीकी से जांच कर ले. कि आप जिनके लिए यह निर्णय ले रहे हैं. वह आपका विश्वासपात्र है कि नहीं. जब तक आपको स्पष्ट से सभी बातों की जानकारी ना मिल जाए. तब तक इन महत्वपूर्ण निर्णयों को टालना ही बेहतर रहेगा.ऐसे समय मन में नकारात्मक विचार न रखें. अन्यथा सही निर्णय लेने में दुविधा हो सकती है.

स्वास्थ्य: किसी कीड़े के काटने से काफी असुविधा हो सकती है.जिसके चलते आपको बेचैनी अनुभव हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए धन कमाने के अन्य स्रोतों पर विचार कर सकते हैं.व्यर्थ के खर्चों पर भी नियंत्रित करेंगे.

रिश्ते: परिजनों के साथ कुछ समय से अच्छा समय व्यतीत ना कर पाने के कारण, सभी लोग थोड़े से नाराज हो सकते हैं.

---- समाप्त ----