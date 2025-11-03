scorecardresearch
 

Singh Tarot Rashifal 3 November 2025: विवाह की संभावना है, व्यवसाय बढ़ सकता है

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 3 November 2025: आपके विरोध करने पर भी आपकी इस बात को नहीं माना जाएगा. जल्द ही परिजनों की मर्जी से आपका विवाह सामने वाले के साथ करवाने की तैयारी शुरू हो सकती हैं.

सिंह (Leo):-
Cards:- Four of wands
अपने परिजनों की विरोध के चलते आप अपने प्रिय से विवाह नहीं कर पा रहे हैं. इस बात से आपका मन दु:खी हो सकता है. शीघ्र ही परिजन आपका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से तय कर सकते हैं. जो आपके लिए पूर्णता: अपरिचित हो. ऐसी स्थिति में आप  इस विवाह को न करने की इच्छा अपने परिजनों के समक्ष रख सकते हैं.आपके विरोध करने पर भी आपकी इस बात को नहीं माना जाएगा. जल्द ही परिजनों की मर्जी से आपका विवाह सामने वाले के साथ करवाने की तैयारी शुरू हो सकती हैं.

हालांकि यह बात आपके लिए परेशानी भरी हो सकती है. फिर भी आप अपने परिजनों की मर्जी के खिलाफ कोई भी कार्य करने की इच्छा नहीं रखते हैं. इस समय आप इस बात को लेकर थोड़े आश्वस्त हैं. कि आपके परिजन आपके लिए कोई भी ऐसा गलत निर्णय नहीं लेंगे. जो कि आपके आने वाले कल को कठिनाइयों से भर दें.परिजनों को लेकर आपकी यह सोच कभी भी गलत साबित नहीं होगी. इस बात का विश्वास रखें. इस समय आप धैर्य और संयम के साथ अपने जीवन को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं. किसी नए व्यवसाय की शुरुआत अपने जीवनसाथी के साथ कर सकते हैं. हो सकता हैं,कि अभी आपने अधिक धनराशि इस व्यवसाय को शुरू करने में न लगाई हो. फिर भी आपको विश्वास हैं,कि यह व्यवसाय जल्द ही अपनी गति पकड़ लेगा.

स्वास्थ्य: अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें. अनियमित समय पर और ज्यादा गरिष्ठ भोजन आपको हृदय संबंधी परेशानी दे सकता है.

आर्थिक स्थिति: अपने किसी मित्र की आर्थिक सहायता उसके व्यवसाय को ऊपर उठाने में कर सकते हैं.

रिश्ते: मित्रों के साथ कहीं भ्रमण की योजना बन सकती है. जिससे आप अपने पुराने मित्रों से मुलाकात भी कर लेंगे.
 

