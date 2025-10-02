Singh Tarot Rashifal 2 October 2025: सिंह राशि वालों को मिलेगा अपनों का साथ, लेनदेन में रखें सावधानी

सिंह (Leo):-

Cards:- Death

किसी स्थिति में अभी महसूस करेंगे आप सब कुछ खत्म होने वाला है. यहां तात्पर्य मृत्यु से न होकर नए जीवन की या नए की शुरुआत से हो रहा है. अभी तक कि आपकी परिस्थितियों बहुत अधिक अनुकूल नहीं रही हैं. कार्यों में काफी उतार-चढ़ाव बना रहने के कारण मन में व्याकुलता और निराशा की भावना बस है हैं. आ रहा समय बदलाव लेकर आएगा. कुछ ऐसे परिवर्तन आप जीवन में देखेंगे. जिससे आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ती नजर आएगी. नए लोगों से मुलाकात हो सकती है. नए कार्य को शुरू करने का प्रयास कर सकते हैं. कुछ ऐसे रिश्तों से बाहर आ सकते हैं. जो जीवन में परजीवी की तरह आपसे चिपके हुए हैं. शुरू में यह बदलाव आपको थोड़ा बेचैन कर सकते हैं. किंतु वक्त गुजारने के साथ ही आप जीवन में नए उत्साह और उमंग को महसूस करेंगे. नौकरी में पदोन्नति के साथ में मिला स्थानांतरण नई जगह पर आपको अपनी पहचान बनाने में मदद करेगा.

स्वास्थ्य: किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य के लेकर काफी चिंता बनी हुई हैं. सामने वाले की स्थिति काफी गंभीर होती नजर आ रही है.

आर्थिक स्थिति: अचानक से कहीं से आपको अपना उधार वापस मिल सकता है. यह काफी बड़ी धनराशि हो सकती है . जिसके वापस मिलने की उम्मीद आप छोड़ चुके थे.

रिश्ते: परिवार के साथ किसी नए स्थान पर बेसन की योजना बन चुके हैं. आप अपने व्यवसाय को कहीं और स्थापित करने का प्रयास कर रहे है.

---- समाप्त ----