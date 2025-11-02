scorecardresearch
 

Singh Tarot Rashifal 2 November 2025: थका हुआ महसूस करेंगे, हिम्मत से आगे बढ़ेंगे

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 2 November 2025: किसी  ऐसे व्यक्ति से परिवार के कुछ सदस्यों का विवाद हो सकता है. जो काफी दबंग और प्रभावशाली होगा.इस विवाद के चलते वो व्यक्ति आप सभी परिजनों को परेशान करने की नीयत रख रहा है

सिंह (Leo):-
Cards:- Strength
आप किसी ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में अपने परिजनों और खुद को घिरा हुआ पा रहे हैं.जिसमें यदि आप साहस को देंगे. तो सामने वाला आप पर पूरी तरह हावी हो जाएगा. किसी  ऐसे व्यक्ति से परिवार के कुछ सदस्यों का विवाद हो सकता है. जो काफी दबंग और प्रभावशाली होगा.इस विवाद के चलते वो व्यक्ति आप सभी परिजनों को परेशान करने की नीयत रख रहा है. जिसके चलते वह कुछ ना कुछ परेशानी आप लोगों के जीवन में उत्पन्न करने लग सकता हैं.इस समस्या से बाहर निकालने के लिए सभी को संगठित होकर अपने साहस और हिम्मत से आगे बढ़ना पड़ेगा.

आप किसी ऐसे बुजुर्ग की मध्यस्थता में सामने वाले से बातचीत करने की योजना बना रहे हैं. जो उस व्यक्ति से परिचित हो. आप सभी की इच्छा इस विवाद को समाप्त कर समझौता करने की हैं.इस समय आपको आपके आत्मविश्वास और मनोबल को कम नहीं होने देना है. खुद के साथ परिजनों की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर ही हो सकती है. धैर्य और संयम आपके लिए सफलता की कुंजी हो सकती है. विपरीत परिस्थितियों में खुद को शांतिपूर्वक बाहर निकाल लेना आपको अच्छे से आता है.

स्वास्थ्य: इस समय आप खुद को शारीरिक रूप से थका हुआ महसूस कर रहे हैं. मानसिक तनाव और कार्य की अधिकता आपको बीमार कर सकती है.

आर्थिक स्थिति: किसी से लिया गया उधार  समय पर चुका न पाने के कारण वह व्यक्ति आपसे विवाद कर सकता है.

रिश्ते: हो सकता है कि आपके परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा हो. जिसके साथ आप अपने संबंधों को लेकर काफी परेशान हो सकते हैं. उसका गुस्सा और चिढ़ आपको विचलित कर सकती हैं.
 

