Singh Tarot Rashifal 1 October 2025: सिंह राशि वाले बनेंगे आत्मनिर्भर, मनचाहा जीवनसाथी मिल सकता है

सिंह (Leo):-

Cards:-Nine of Pentacles

आप किसी भी अपेक्षित और आवश्यक कार्य को आत्मानुशासन तथा धैर्य के साथ पूर्ण सक्षमता से अंजाम दे सकते हैं. इतना सबकुछ होने पर भी ये आवश्यक नहीं हैं. कि इससे आपको पूर्ण खुशी प्राप्त हो. कुछ अनपेक्षित स्त्रोतों से आर्थिक लाभ हो सकता हैं. इस समय आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुके हैं. तथा जो चाहे वो खरीद सकते हैं. यदि किसी बेहतर नौकरी की तलाश में हैं. तो निश्चय ही आपको किसी नए एवं बड़े पद पर मनोनुकूल स्थान पर बढ़े वेतन के साथ अच्छी नौकरी मिल सकती हैं. विवाह के लिए मनचाहा जीवनसाथी मिल सकता हैं. किसी नई संपत्ति को खरीद सकते हैं. किसी महिला से मुलाकात आपको किसी आरोप की तरफ ले जा सकती हैं. हो सकता हैं, की ये आरोप पैसे की हानि को लेकर या मान सम्मान को लेकर हो सकता है. इस समय अपने नकारात्मक विचारों को पनपने नहीं दें. इससे आप मानसिक शांति अनुभव कर सकती हैं.

स्वास्थ्य: पैरों में कोई घाव हो सकता हैं. जिसके कारण बार बार पट्टी बंधवानी पड़ सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक काफी अच्छी स्थिति में हो सकती है. पैसों को दोनों हाथों से लुटा सकते है.

रिश्ते: मामा के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं.

---- समाप्त ----