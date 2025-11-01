scorecardresearch
 

Singh Tarot Rashifal 1 November 2025: धैर्य और संयम ना छोड़ें, कोर्ट कचहरी का चक्कर लग सकता है

Aaj ka Singh (Leo) Tarot Card Horoscope, 1 November 2025: आपको इस समय डरने की कोई आवश्यकता नहीं है.प्रेम सम्बन्ध लेकर परिजन अभी सहमति नहीं दे रहे हैं.आप दोनों की आर्थिक स्थितियों में अंतर हैं .

सिंह (Leo):-
Cards:-Justice
किसी मुकदमे के फैसले के लिए व्याकुल हो सकते हैं. परिवार में संपत्ति को लेकर उत्पन्न हुआ छोटा सा विवाद अब कोर्ट कचहरी में जाकर से सुलझता नजर आएगा. सामने वाले पक्ष ने इस फैसले को अपने क्षेत्र में करने के लिए कुछ योजनाएं तैयार की जा सकती हैं हो सकता है इस योजना में धन का भी लेन-देन भी शामिल हो.आप जानते हैं,कि यदि आप सही हैं. तो आपको इस समय डरने की कोई आवश्यकता नहीं है.प्रेम सम्बन्ध लेकर परिजन अभी सहमति नहीं दे रहे हैं.आप दोनों की आर्थिक स्थितियों में अंतर हैं .

आपके परिजनों को इस विवाह की स्वीकृति न देने के लिए एक वजह हो सकती है. आप अपने परिजनों को आश्वस्त कर सकते हैं.कि आने वाला व्यक्ति अपनी योग्यता और व्यवहार के चलते आप लोगों को हर तरह से सहयोग करेगा. चाहे वह आर्थिक हो या शारीरिक हो सकता है. आप दोनों के परिजन इस विषय पर सोचने के लिए कुछ समय की मांग कर सकते हैं. जल्दबाजी में आगे कोई भी निर्णय न लें.सही वक्त आने पर आपके कार्य अपने आप ही सही होने लगेंगे.इस बात का विश्वास रखें.अपने धैर्य और संयम को जरा सी भी तकलीफ आने पर ना छोड़े.

स्वास्थ्य: पैरों के घुटनों के नीचे कुछ समय से दर्द का अनुभव कर रहे हैं.कुछ घरेलू उपचार कर इस दर्द को कम करने का प्रयास कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: यदि किसी कार्य में सामने वाला आपसे पैसे की मांग करता है या फिर किसी कार्य को करते समय कोई व्यक्ति आपको धन देने का प्रयास करता है.तो ऐसी स्थिति में उसे कार्य को न करें.

रिश्ते: अपने बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान  को बनाए रखें. ये लोग आपसे सिर्फ अच्छे व्यवहार और सम्मान की उम्मीद करते हैं.
 

---- समाप्त ----
