आज 29 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: सोमवार के दिन सिंह राशि वाले पाएंगे आर्थिक लाभ, न करें ये एक गलती

Aaj ka Singh Rashifal 29 September 2025, Leo Horoscope Today: उत्साह मनोबल से कार्यगति संवार पर होगी. सभी प्रभावित होंगे. व्यक्तिगत विषयों में अच्छा करेंगे. अनुशासन रखेंगे. बड़ों की सुनेंगे.

सिंह - प्रेम संबंधों में इच्छित सफलता संभव होगी. व्यक्तिगत लाभ में वृद्धि बनी रहेगी. कार्यों में सक्रियता दिखाएंगे. मित्रों व समकक्षों के सहयोग मिलेगा. तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास रखेंगे. उपलब्ध अवसरों को भुनाएंगे. प्रतिभा और लगन से कार्य करेंगे. परिवार से करीबी बढ़ेगी. मन के रिश्ते मजबूत होंगे. बड़ों के प्रति आज्ञाकारिता रखेंगे. उत्साह मनोबल से कार्यगति संवार पर होगी. सभी प्रभावित होंगे. व्यक्तिगत विषयों में अच्छा करेंगे. अनुशासन रखेंगे. बड़ों की सुनेंगे.

नौकरी व्यवसाय- परीक्षा प्रतिस्पर्धा में अच्छा करेंगे. लेनदेन में उत्साह दिखाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा प्रदर्शन का प्रयास बेहतर बना रहेगा. कामकाजी मामलों में आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. उल्लेखनीय कार्य करेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. सभी क्षेत्रों में लाभ रहेगा. तेजी से लक्ष्य पाएंगे. स्थितियां पर नियंत्रण बढे़गा. अति उत्साह से बचें. साथियों पर भरोसा बना रहेगा. विपक्ष के प्रति सतर्कता बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- परिवार के लोगों व मित्रों से शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. प्रेम पक्ष संवार पर रहेगा. स्वजनों से भेंट होगी. अनुभवियों का आदर सम्मान रखेंगे. श्रेष्ठता का भाव रहेगा. निजी मामले व्यवस्थित रहेंगे. सामंजस्य बनाए रखेंगे. परिवार में आनंद रहेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. जरूरी कार्यों को गति देंगे. स्वजनों को सरप्राइज करेंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे. पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 3

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : देवी मां कालरात्रि की पूजा साधना करें. दुर्गासप्तशी का विधिवत् पाठ करें. व्रत संकल्प का पालन बनाए रखें. अनुशासन बढ़ाएं. बड़ा सोचें.

