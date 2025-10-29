आज 29 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह वालों को उम्मीद के अनुरूप मिलेंगे परिणाम, बहस विवाद से बचें

सिंह: मेहनत और लगन से परिणाम बेहतर बनाएंगे. निर्णय लेने में सहजता दिखाएंगे. तेज प्रतिक्रिया देने से बचें. तार्किकता पर जोर रखें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. आशंकाओं में न आएं. पूर्व परिचितों से भेंट संभव है. मित्रों का साथ सहयोग पाएंगे. रचनात्मकता बल पाएगी. कामकाजी गतिविधियों पर जोर देंगे. विरोधियों की सक्रियता बनी रहेगी. धोखेबाजी कार्य प्रभावित कर सकती है. विनम्रता बनाए रहें. परिश्रम से परिणाम बनेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे.

नौकरी व्यवसाय: करियर कारोबार में उत्साह से काम लें. पेशेवर विषयों में फोकस बनाए रखें. अनुभवियों की सलाह से चलें. कारोबार में सतर्कता लाएं. बहस विवाद से बचें. उम्मीद के अनुरूप परिणाम बनेंगे.

धन संपत्ति: लाभ बेहतर बना रहेगा. अनजान लोगों से सजग रहें. लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. लेनदेन में स्पष्टता रखेंगे. आर्थिक गतिविधियों में सक्रियता बढ़ाएं. भावुकता से बचें. कर्मठता पर भरोसा बढ़ाएं.

प्रेम मैत्री: रिश्तों में मिठास बनाए रखें. उतावलापन नहीं दिखाएं. सहयोगियों की सलाह सुनेंगे. तार्किकता पर जोर रखेंगे. चर्चा संवाद में धैर्य दिखाएंगे. प्रियजनों की अनदेखी से बचें. रिश्तों में अनुकूलता बनी रहेगी. संबंधों में समन्वय बनाए रखें. वाणी व्यवहार में स्पष्टता रखेंगे. समकक्षों का सहयोग पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल: परिस्थिति का सामना करें. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. मनोबल बना रहेगा. योग प्राणायाम बढ़ाएं. रोग उभर सकते हैं. श्रमशील बने रहें.



शुभ अंक: 1 2 3 और 5

शुभ रंग: पिस्ता कलर

आज का उपाय: गणेशजी की पूजा वंदना करें. ओेम् बुं बुधाय नमः का जाप करें. हरी वस्तुओं का दान बढ़ाएं. अफवाह से बचें.

