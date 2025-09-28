scorecardresearch
 

आज 28 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: वित्तीय मामले नियंत्रण में रहेंगे, सूझबूझ से आगे बढ़ें

Aaj ka Singh Rashifal 28 September 2025, Leo Horoscope Today: प्रबंधन के कार्योंमें विनम्रता और विवेक से काम लेंगे. भवन वाहन के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. सुनी हुई बातों पर भरोसे से बचें.

leo horoscope
सिंह - संकीर्णता का त्याग करें और नजरिया बड़ा रखें. कार्यगति सामान्य से अच्छी बनी रहेगी. सक्रियता साहस से आगे बढ़ेंगे. घर में भावनात्मक संवाद में जल्दबाजी न दिखाएं. बड़ों का सानिध्य खें. अपनों से करीबियां बढ़ाएं. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. प्रबंधन के कार्योंमें विनम्रता और विवेक से काम लेंगे. भवन वाहन के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. सुनी हुई बातों पर भरोसे से बचें. आवश्यक विषयों में बड़ों की बात पर ध्यान दें. हस्तक्षेप से बचें.

नौकरी व्यवसाय - बड़ों की सीख सलाह को मानेंगे. सूझबूझ से आगे बढ़ें. अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलें. पेशेवर बातों की अनदेखी से बचें. करियर के विषय पक्ष में बनेंगे. स्मार्ट वर्किंग अपनाएं. संपर्क क्षेत्र बड़ा रखें.

धन संपत्ति- भौतिक सुविधाओं पर जोर रहेगा. आर्थिक लाभ एवं पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति बनी रहेगी. पेशेवरता और नियमितता बनाए रखेंगे. वित्तीय मामले नियंत्रण में रहेंगे. अन्य की बातों में आकर भावुकतापूर्ण फैसले न लें.

प्रेम मैत्री- पारिवारिक मामले सुखद रहेंगे. चर्चा संवाद में सहजता बनाए रहेंगे. परिजनों से प्रभावित रहेंगे. घर में समय देंगे. व्यक्तिगत संबंधों में सुख बढ़ेगा. अपनों की खुशी का ख्याल रखें. जिद अहंकार में न आएं. अतिसंवेदनशीलता व बड़बोलेपेन से बचें. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- आदरभाव रखें. रहन सहन सहज रहेगा. पूर्वाग्रह से बचें. भावावेश व भेदभाव से दूर रहें. हर्ष आनंद पर जोर रहेगा. स्वास्थ्य जांच कराएं.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : माणिक्य के समान

आज का उपाय : महिषासुर मर्दिनी देवी कात्यायनी की पूजा साधना करें. लाल वस्तुओं एवं स्वर्णादि को भेंट करें. सूर्यदेव की पूजा वंदना करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें एवं अर्घ्य दें. सामंजस्यता रखें.

