आज 28 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: कार्यक्षेत्र में शुभता बनी रहेगी, जिम्मेदारों से तालमेल रखेंगे

Aaj ka Singh Rashifal 28 October 2025, Leo Horoscope Today: साहस व पराक्रम बढ़ा रहेगा. कार्यक्षेत्र में शुभता बनी रहेगी. जिम्मेदारों से तालमेल रखेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. करियर संवार पर बना ररहेगा. कामकाज में सक्रियता रखेंगे.

leo horoscope
सिंह- मित्रजनों के साथ सुखपूर्वक जीवन जिएंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. गुरुजनों की आज्ञा का अनुपालन बनाए रखेंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बने रहेंगे. करीबियों के साथ मिलेगा. उच्च शिक्षा पर जोर रहेगा. करियर कारोबार में पेशेवरता बनाए रखें. आर्थिक पक्ष बल पाएगा. विविध कार्यों को गति देंगे. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. अन्य के प्रति सद्भाव बनाए रहेंगे. लक्ष्यों को जल्द पूरा करने की सोच रखेंगे. प्रतिस्पर्धा में रुचि लेंगे. बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे.

नौकरी व्यवसाय- साहस व पराक्रम बढ़ा रहेगा. कार्यक्षेत्र में शुभता बनी रहेगी. जिम्मेदारों से तालमेल रखेंगे. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. करियर संवार पर बना ररहेगा. कामकाज में सक्रियता रखेंगे.

धन संपत्ति- कामकाजी येजनाएं पक्ष में बनेंगी. आवश्यक फैसले लेंगे. विविध कार्यों को गति देंगे. नवीन कार्यों में शीघ्रता दिखाएंगे. उमंग उत्साह से काम लेंगे. सामर्थ्य से जगह बनाए रहेंगे. बड़ों से नजदीकी रहेगी.

प्रेम मैत्री- प्रेम स्नेह के मामलों में मिठास घुली रहेगी. निजी मामले सुखकर रहेंगे. भावनात्मक मामले बेहतर रहेंगे. रिश्ते पक्ष में बनेंगे. संबंधियों का विश्वास जीतेंगे. मित्रगण परस्पर खुशी बढ़ाएंगे. रिश्ते संवारेंगे. संबंधों में सकारात्मकता रहेगी. अनुभवियां की सलाह रखेंगे. प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी.

स्वास्थ्य मनोबल- नियमों का पालन करेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे. सजगता से कार्य करेंगे. आज्ञापालन बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व प्रभावी होगा. मेलजोल को बढ़ावा देंगे.

शुभ अंक : 1 2 और 9

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : महाबली हनुमानजी की पूजा वंदना करें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. शिक्षा पर जोर रखें.

