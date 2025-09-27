scorecardresearch
 

Feedback

आज 27 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: शनिवार के दिन सिंह राशि वाले पाएंगे पद-प्रतिष्ठा, करें दुर्गा सप्तशती का पाठ

Aaj ka Singh Rashifal 27 September 2025, Leo Horoscope Today: रक्त संबंधियों के साथ सूचनाएं साझा करें.  अतिथि को आदर दें.  प्र्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा.  पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा.  आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी.  

Advertisement
X
leo horoscope
leo horoscope

सिंह - अपनों के साथ व्यक्तिगत विषयों को आगे बढ़ाएंगे.  चर्चा व संवाद में स्पष्टता रखेंगे.  परिजनों के साथ मिलकर कार्य करें.  अन्य की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का दबाव रहेगा.  व्यक्तिगत मामलों में सक्रियता बनाए रहेंगे.  स्वार्थ की भावना से बचें.  रक्त संबंधियों के साथ सूचनाएं साझा करें.  अतिथि को आदर दें.  प्र्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन बना रहेगा.  पेशेवर प्रयासों को बल मिलेगा.  आर्थिक गतिविधियों में तेजी रहेगी.  उन्नति के अवसर भुनाएंगे.  लक्ष्यगत फोकस बढ़ेगा.  जिद व अहंकार में नहीं आएं. 

नौकरी व्यवसाय- शासन प्रशासन और प्रबंधन का पक्ष मजबूत बना रहेगा.  विविध प्रयासों में बेहतर प्रदर्शन करने की भावना बढ़ेगी.  लक्ष्यों को पूरा करेंगे.  कामकाजी व्यवस्था को बल देंगे.  सकारात्मकता का लाभ उठाएं. 

धन संपत्ति- आर्थिक विषय अपेक्षित रहेंगे.  सत्ता से लाभ संवार पाएगा.  पद प्रभाव बनाए रहेंगे.  महत्वपूर्ण मामलों की गोपनीयता रखें.  वित्तीय विषय बेहतर बनेंगे.  परंपरागत व्यवसाय पर ध्यान देंगे.  उचितं जगह बनाए रखेंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

नौकरी बदलने की ना सोचें, कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी 
सिंह राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, करें इस रंग का प्रयोग 
सिंह: धन की प्राप्ति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे 
सिंह राशि वालों के लाभ में वृद्धि होगी, करें इस रंग का प्रयोग 
सिंह: परिवार की कलह दूर होगी, व्यापार में हर काम सावधानी से करें 

प्रेम मैत्री- भावनात्मक असहजता बढ़ी रहेगी.  उतावली में निर्णय लेने से बचें.  घर से करीबी रहेगी.  परिजनों से संबंध बेहतर रहेंगे.  परस्पर संवाद बढ़ाएं.  अतिउत्साह में न आएं.  अपनों की मदद मिलेगी.  परिजनों का सहयोग रहेगा.  सूझबूझ सक्रियता से सभी प्रभावित होंगे.  अन्य को समझने की कोशिश होगी. 

स्वास्थ्य मनोबल- निजी संबंधों पर ध्यान दें.  स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.  रक्तचाप की जांच कराएं.  निरंतरता बढ़ाएं.  मनोबल ऊंचा रखें.  करीबी मददगार रहेंगे. 

Advertisement

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : जामुनी

आज का उपाय : देवी मां की विधिवत् पूजा वंदना साधना करें.  दुर्गासप्तशती का पाठ करें.  हनुमानजी के दर्शन करें.  शनिदेव का स्मरण रखें.  बड़प्पन बनाए रखें. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement