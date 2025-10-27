scorecardresearch
 

आज 27 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: तथ्यों पर जोर देंगे, साहस पराक्रम बना रहेगा

Aaj ka Singh Rashifal 27 October 2025, Leo Horoscope Today: करीबियों के साथ मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में गति आएगी. भावनात्मक संवाद को बल मिलेगा. खास के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे.

सिंह - मित्रवर्ग के साथ हर्ष आनंद के अवसर बनेंगे. प्रियजन संग सुखद समय बिताएंगे. शिक्षा क्षेत्र में आगे रहेंगे. प्रभाव में वृद्धि होगी. संतान से शुभ समाचार पाएंगे. मित्रवर्ग अच्छा करेगा. सफलता पर जोर रखेंगे. जरूरी सूचना प्राप्त हो सकती है. बौद्धिक प्रयास बेहतर होंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. करीबियों के साथ मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में गति आएगी. भावनात्मक संवाद को बल मिलेगा. खास के प्रति आकर्षण अनुभव करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- महत्वपूर्ण कार्य साधेंगे. कलात्मक विषयां में रुचि बढ़ेगी. लाभ के अवसर रहेंगे. सूझबूझ व सक्रियता से सबको प्रभावित होंगे. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे. तथ्यों पर जोर देंगे. साहस पराक्रम बना रहेगा.


धन संपत्ति-  आर्थिक मामलों में पहल बनाए रखेंगे. विविध विषय पक्ष में रहेंगे. योजनानुरूप आगे बढ़ेंगे. बैंकिंग कार्योंं में सकारात्मकता रहेगी. पेशेवर विषयों में शीघ्रता दिखाएंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं में गति आएगी. लाभ संवार लेगा.

प्रेम मैत्री- निजी संबंधों पर फोकस रखेंगे. घर में सकारात्मकता रहेगी. अनुभवियां की सलाह रखेंगे. प्रियजनों से नजदीकियां बढ़ेंगी. संबंधियों का भरोसा जीतेंगे. दोस्ती में आपसी विश्वास में वृद्धि होगी. भावनात्मक मामले बेहतर रहेंगे. रिश्ते सुखकर बने रहेंगे. वाणी व्यवहार बेहतर रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- संवाद में उत्साही रहेंगे. सीख सलाह बढ़ाएंगे. व्यक्तित्व प्रभावी बना रहेगा. विभिन्न गतिविधियों से जुड़ेंगे. आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक : 1 2 और 9

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : भगवान कार्तिकेय सहित महादेव शिवशंकर के परिवार की पूजा करें. ओम् नमः शिवाय का जाप करें. मित्र बढ़ाएं.

