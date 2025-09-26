scorecardresearch
 

आज 26 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, करें इस रंग का प्रयोग

Aaj ka Singh Rashifal 26 September 2025, Leo Horoscope Today: लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में बनेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. चर्चा में सफलता पाएंगे. जरूरी कार्यों में शीघ्रता दिखाएं.

leo horoscope
सिंह - सकारात्मक परिस्थितियों का लाभ उठाएंगे. वाणिज्यिक कार्यों पर फोकस बढ़ाएंगे. विविध आयोजनों से जुड़ाव बढ़ाएं. सामाजिक संस्कार एवं सभ्यता को बल देंगे. संपर्क संवाद और संचार का क्षेत्र बड़ा होगा. समकक्षों से तालमेल रखेंगे. करीबियों से भाईचारा बढ़ाएंगे. साख और सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. स्वजनों से भेंट मुलाकात होगी. वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में बनेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. चर्चा में सफलता पाएंगे. जरूरी कार्यों में शीघ्रता दिखाएं.

नौकरी व्यवसाय- कार्यों में संवार बनी रहेगी. कार्यव्यवस्था को बल देंगे. पेशेवर अपेक्षा से अच्छा करेंगे. विविध प्रयासों में बेहतर स्थिति रहेगी. सहकारिता व टीम भावना पर जोर रहेगा. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय अनुबंधों को बढ़ावा मिलेगा. प्रबंधन पर फोकस रखेंगे. परंपरागत विषयों को आगे बढ़ाएंगे. यात्रा की संभावना बल पाएगी. लाभ संवार पर रहेगा. रचनात्मक भाव से आगे बढ़ेंगे. इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी.

बैंकिंग पर ध्यान देंगे, कामकाजी अनुबंध सुधार पाएंगे. 

प्रेम मैत्री- सबकों को जोड़े रखने की कोशिश बनाए रखेंगे. परिजनों के साथ मेलजोल बढ़ाएंगे. मित्रों का समर्थन व सहयोग प्राप्त होगा. मन के रिश्तों को बखूबी निभाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. प्रेम स्नेह से भरे रहेंगे. मन की बात रख पाएंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहेंगे. दिनचर्या नियमित बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. खानपान संवरेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 1 और 9

शुभ रंग : बरगंडी रेड

आज का उपाय : सौरमंडल की अधिष्ठात्री देवी मां कुष्मांडा की पूजा वंदना एवं जप साधना करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. वस्त्राभूषण भेंट करें. समता भाव रखें.

