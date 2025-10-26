scorecardresearch
 

आज 26 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: अधिकारियों से भेंट होगी, शुभ समाचार प्राप्त होंगे

Aaj ka Singh Rashifal 26 October 2025, Leo Horoscope Today: श्रेष्ठ कार्योंं पर फोकस बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार प्रखर बना रहेगा. आर्थिक कार्योंं मं पहल रहेगी.करियर में अपेक्षित तेजी बनी रहेगी.

सिंह - शिक्षा के क्षेत्र में बड़े प्रयास बनाए रखेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन से उचित जगह बनाएंगे. आत्मविश्वास से काम लेंगे. मित्रों के साथ वक्त बिताएंगे. परस्पर सहयोग से कार्य करेंगे. ऊर्जा उत्साह से भरे रहेंंगे. प्रतिस्पर्धा और भेंटवार्ता में स्पष्ट रहेंगे. महत्वपूर्ण कार्योंं में सक्रियता दिखाएंगे. सुलह सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. सभी क्षेत्रो में सकारात्मक प्रदर्शन करेंगे. मन की बात साझा करेंगे. श्रेष्ठ कार्योंं पर फोकस बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार प्रखर बना रहेगा. आर्थिक कार्योंं मं पहल रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- करियर में अपेक्षित तेजी बनी रहेगी. व्यावसायिक मामलों में सफलता पाएंगे. रचनात्मकता बनाए रहेंगे. अधिकारियों से भेंट होगी. शुभ समाचार प्राप्त होंगे. तेजी से आगे बढ़ने का प्रयास करगे.

धन संपत्ति- साहसिक निर्णय ले सकेंगे. नवीन प्रयास गति पाएंगे. आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा. अवसरों को भुनाने पर जोर रहेगा. व्यवस्था में सुधार लाएंगे. नियमों का सम्मान करेंगे. स्मार्ट वर्किंग को बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री- करीबियों के साथ यादगार वक्त बीतेगा.घर में सुख बना रहेगा. सूचनाएं साझा करेंगे. निजी मामलों में संवदेनशील रहेंगे. भावनात्मक रूप से मजबूत बनेंगे. स्वयं पर नियंत्रण रखेंगे. व्यक्ति विशेष से लगाव बढ़ेगा. हर्ष आनंद के अवसर बनेंगे. सभी की भावनाओं का आदर करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल-- व्यक्तित्व संवार पर रहेगा. आज्ञाकारिता रखेंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे. मनोबल ऊंचा बना रहेगा.
शुभ अंक : 1 और 9
शुभ रंग : माणिक्य के समान
आज का उपाय : सूर्यदेव को अर्घ्य दें. ओम् सूर्याय नमः का जाप करें. मेवे मिश्री का प्रसाद बांटें. अनुपालन रखें.

---- समाप्त ----
