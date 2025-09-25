scorecardresearch
 

आज 25 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वालों के लाभ में वृद्धि होगी, करें इस रंग का प्रयोग

Aaj ka Singh Rashifal 25 September 2025, Leo Horoscope Today: वाणिज्यिक मामलों में दूरदर्शिता रखेंगे. साहस पराक्रम राह बनाएंगे. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. सहकारिता में रुचि दिखाएंगे. करीबियों का समर्थन मिलेगा. शिक्षा के प्रयास फलेंगे.

सिंह - सामाजिक गतिविधियों में बढ़चढ़कर हिस्सा लेंगे. वाणी व्यवहार में संतुलन बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत विषयों में रुचि बढ़ेगी. पेशेवरता का भाव रखेंगे. साहस पराक्रम से सफलता पाएंगे. संचार तंत्र प्रभावी बना रहेगा. महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होंगी. बंधुजनों के साथ समय बिताएंगे. सामाजिकता पर जोर रहेगा. वाणिज्यिक मामलों में दूरदर्शिता रखेंगे. साहस पराक्रम राह बनाएंगे. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. सहकारिता में रुचि दिखाएंगे. करीबियों का समर्थन मिलेगा. शिक्षा के प्रयास फलेंगे.

नौकरी व्यवसाय - करियर कारोबार में सहकार बना रहेगा. कार्य योजनाएं संवरेंगी. विविध विषयों पर फोकस बढ़ेगा. महत्वपूर्ण बात कह सकते हैं. चर्चा संवाद में संकोच हटेगा. अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. विभिन्न मामले पक्ष में बनेंगे. लाभ के अवसर बढ़ेंगे.

धन संपत्ति- लाभ वृद्धि के लिए जोखिम लेंगे. व्यापार को गति देंगे. लाभ आर सम्मान में वृद्धि होगी. विविध उपलब्धियां बढ़ेंगी. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पेशेवर यात्रा की संभावना बढ़त पर रहेगी. सभी क्षेत्रों में अच्छा करेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- बंधुजनों व पारिवारिक सहयोगियों से भेंट होगी. संबंधों में विनम्रता बनाए रहेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. भावनात्मक विषयों में आवश्यक निर्णय लें सकेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. सुखद परिणाम बनेंगे. रक्त संबंधी सहयोगी रहेंगे. प्रेम स्नेह विश्वास को बल मिलेगा. मित्र का भरोसा जीतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- आत्मविश्वास को बल मिलेगा. सुख सौख्य बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार संवरेगा. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. सबसे सामंजस्य रखेंगे. स्वास्थ्य में बेहतर रहेगा.

शुभ अंक 1 3 7 और 9

शुभ रंग : बरगंडी रेड

आज का उपाय : विनायक चतुर्थी का व्रत का संकल्प बनाए रखें. मां चंद्रघंटा की पूजा उपासना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान करें. ललिता स्त्रोत का पाठ करें. भक्ति आस्था रखें.

 

