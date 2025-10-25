scorecardresearch
 

आज 25 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: शनिवार के दिन सिंह राशि वालों को प्राप्त होगी इच्छित वस्तु, करें ये खास उपाय

Aaj ka Singh Rashifal 25 October 2025, Leo Horoscope Today: व्यर्थ वार्तालाप से बचेंगे. करियर व्यापार में प्रभावी रहेंगे. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. विविध प्रयास बनाए रखेंगे.

leo horoscope
leo horoscope

सिंह - भावनात्मक कार्यों में जल्दबाजी में निर्णय न लें. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. वैचारिक संतुलन रखेंगे. बड़ों का सानिध्य पाएंगे. अपनों से करीबियां बढ़ाएंगे. निजी मामलों में धैर्य दिखाएं. परिवार के विषयों में दबाव बना रह सकता है. व्यक्तिगत कार्य प्रभावित हो सकते हैं. परिजनों से सामंजस्य बनाए रखें. विनम्रता और विवेक से काम लें. संसाधनों में रुचि बढ़ाएंगे. चर्चा संवाद में आवेश में आने से बचें. सुनी बातों पर भरोसा न करें. अनावश्यक हस्तक्षेप से बचें.

नौकरी व्यवसाय- साझा कार्यों में पहल करेंगे. व्यर्थ वार्तालाप से बचेंगे. करियर व्यापार में प्रभावी रहेंगे. पेशेवर गतिविधियों से जुड़ेंगे. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. विविध प्रयास बनाए रखेंगे. साख सम्मान का लाभ उठाएंगे.

धन संपत्ति- पेशेवरों से सलाह रखेंगे. भवन एवं वाहनादि के मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. अधिकारियों की मदद मिलेगी. योजनाएं आकार लेंगी. इच्छित वस्तु की प्राप्ति होगी. पेशेवरता बढ़त पर बनाए रखेंगे. आर्थिक चुनौतियों को सहज होंगे.

प्रेम मैत्री- घर में अपनों के साथ समय बिताएंगे. सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. पारिवारिक मामलो में रुचि रहेगी. परिजनों से प्रभावित रहेंगे. संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. आसपास सहज वातावरण बना रहेगा. सबकी खुशी का ख्याल होगा. जिद व अहंकार में न आएं. बड़बोलेपेन से बचें. रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- अनुकूलन बनाए रखें. स्वास्थ्य जांच बनाए रहें. आदर भाव बनाए रखें. रहन सहन बेहतर रहेगा. पूर्वाग्रह से बचें. भावावेश में न आएं.

शुभ अंक : 1 और 7 9

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : भक्तशिरोमणि हनुमानजी की पूजा वंदना करें. शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का दान बढ़ाएं. स्मार्ट वर्किंग रखें.

---- समाप्त ----
