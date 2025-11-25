आज 25 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वालों के वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे, भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी न दिखाएं

सिंह - आर्थिक लेनदेन में सहजता सतर्कता बढ़ाए रहें. कामकाज में ढिलाई से बचें. पेशेवर चर्चाओं में धैर्य बढ़ाएं. लेनदेन में स्पष्ट रहें. उधार से बचें. व्यवस्था को मजबूती दें. प्रलोभन में न आएं. कर्मठता से काम लेंगे. प्रबंधन का सम्मान करेंगे. सेवा भावना को बल मिलेगा. नौकरीपेशा बेहतर प्रदर्शन करेंगे. कार्यगति अपेक्षा के अनुरूप रहेगी. आवश्यक विषयों में सजगता बनाए रखेंगे. बड़ी सोच रखेंगे. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. अवसरों का लाभ उठाएं. रुटीन पर फोकस रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय - रुटीन बेहतर बनाए रखेंगे. परिश्रम पर भरोसा बढ़ेगा. कार्यव्यवस्था पर जोर देगें. सेवाभावना से कार्य करेंगे. करियर व्यवसाय में गंभीरता दिखाएं. नौकरीपेशा सक्रियता बढ़ाएं. मेहनत व लगन से कार्य साधेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक लेनदेन में भूलचूक से बचें. संकोच बढ़ा रहेगा. विरोधियों की सक्रियता से उलझन बनी रहने की आशंका है. अनुभवियों का साथ पाएंगे. वरिष्ठजन प्रसन्न रहेंगे. उधार के लेनदेन से बचें. लाभ प्रभावित रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामलों में पहल करने से बचें. भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी न दिखाएं. संतुलित व्यवहार रखेंगे. प्रेम और सामंजस्य से आगे बढ़ेंगे. सुझावों पर ध्यान देंगे. अपनों के लिए त्याग भावना बढ़ेगी. परनिंदा एवं बैरभाव से बचें. बात कहने में विनम्र रहें. अपनों से सहज रहें.

स्वास्थ्य मनोबल- स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहें. व्यस्तता बनी रहेगी. ऊर्जा और मनोबल ऊंचा रहेंगे. खानपान में सजगता बरतें. लोगों पर जल्द भरोसा न करें. तथ्यों पर जोर दें.

शुभ अंक: 1 7 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: महावीर हनुमानजी की पूजा वंदना करें. घी सिंदूर का चोला चढ़ाएं. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. भगवान गणेश की विधिवत पूजा वंदना करें. मोदक एवं पान के पत्तों की माला चढ़ाएं. हरी वस्तुएं एवं चांदी दान दें. तर्कशीलता रखें. विनम्रता बढ़ाएं.

