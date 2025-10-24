आज 24 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले पद में प्राप्त करेंगे पदोन्नति, मित्रगण सहयोगी होगे

सिंह - प्रबंधन व्यवस्था को संवारने मे रुचि लेंगे. निजी प्रयासों में गति आएगी. पैतृक मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. योग्यता प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. सहकार व सहयोग का भाव बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. सफलता का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा. लाभ वृद्धि के अवसर बने रहेंगे. करियर में पदोन्नति संभव है. महत्वपूर्ण प्रस्ताव मिलेंगे. सबका सहयोग व समर्थन पाएंगे. वार्ताएं पक्ष में रहेंगी. अपनों से सुख सौख्यसाझा करेंगे.

नौकरी व्यवसाय- सत्ता व शासन के विषय पक्ष में रहेंगे. मित्रगण सहयोगी होगे. पेशेवर कार्य अनुकूल बनेंगे. औद्यागिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे. परस्पर सहयोग व संतुलन रखेंगे. अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे. प्रबंधन के प्रयास बनेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक उपलब्धियां प्राप्त होंगी. जिम्मेदारों व अधिकारियों से भेंट होगी. विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रहेंगे. आकर्षक प्रस्ताव पाएंगे. कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ाने में सफल होंगे.

मान सम्मान बढेगा. लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों के बीच प्रेम व स्नेह बना रहेगा. मन की बात को करीबियों से कहेंगे. व्यक्तिगत मामले सुखदायी रहेंगे. शुभ सूचना मिल सकती है. तुरत प्रतिक्रिया देने से बचें. अपनों का सहयोग समर्थरन पाएंगे. सहकारिता की भावना बढ़ेगी. बड़ी सोच रखेंगे. संपर्क संवाद संवारेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- पद प्रतिष्ठा बनी रहेगी. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. सेहत सुधार पाएगी. शारीरिक दोष दूर होंगे. उत्साह मनोबल में वृद्धि रहेगी. आपसी सामंजस्य बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 1 7 9

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : देवी मां की पूजा वंदना करें. ओम् शुं शुक्राय नमः का जाप करें. श्रंगार की वस्तुएं चढ़ाएं. चांदी का दान करें. योग साधना बढ़ाएं.

---- समाप्त ----