आज 23 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: भाई दूज पर सिंह राशि वालों को होगा आर्थिक लाभ, करें श्रीहरि विष्णु की पूजा

सिंह - विश्व बंधुत्व व भाईचारे पर ध्यान देंगे. सामाजिक मामलों में सकारात्मकता बढ़ेगी. बंधुवरों, मित्रों व प्रियजनों से भेंट होगी. संवाद में सफल होंगे. वाणिज्यिक कार्यों में सकारात्मक रहेंगे. लक्ष्यगत प्रयास बनाए रखें. शुभ सूचना संभव है. रिश्तों में संवेदनशील बने रहेंगे. लाभ संवार पर जोर होगा. यात्रा की संभावना बनी रहेगी. सहकारी अवसरों व प्रयासों से उत्साह से जुड़ेंगे. पूर्व परिचय का लाभ मिलेगा. बंधुजनों से करीबी बनाए रखेंगे. आय बढ़ी रहेगी.



नौकरी व्यवसाय- साहसिक गतिविधियों में तेजी आएगी. आर्थिक कार्यों पर फोकस होगा. कामकाज संवार पाएगा. पेशेवरता को मजबूती मिलेगी. अधिकारियों से तालमेल रहेगा. उच्च प्रस्तावों को समर्थन मिलेगा.

धन संपत्ति- पेशेवर अपेक्षित फल पाएंगे. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन बढ़ाएंगे. कार्यों में लाभ बढ़ाने में सफल रहेंगे. सामाजिक उपलब्धियों को बढ़ावा मिलेगा. परंपरागत व्यवसायों में आत्मविश्वास ऊंचा बना रहेगा.

प्रेम मैत्री- घर परिवार का साथ मिलेगा. संबंधो में सुधार आएगा. घर में खुशियां बढ़ेंगी. अन्य की भावनाओं का ख्याल रखेंगे. रिश्तों में सजगता सहजता रहेगी. प्रेम पक्ष को बल मिलेगा. सद्भावना बढ़ाएंगे. रिश्तों में सामंजस्यता रहेगी. प्रिय प्रसन्न होंगे. व्यवहार में विनम्र रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- खानपान संवारेंगे. व्यक्तित्व में प्रभावी रहेंगे. अनुशासन से आगे बढ़ेंगे. मनोबल उत्साह बढ़ेगा. चर्चा संवाद में रुचि लेंगे. विवेक से काम लेंगे.

शुभ अंक: 1 3 और 5

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और माता महालक्ष्मी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग करें. भाईचारा बढ़ाएं. आलस्य त्यागें.

