आज 23 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: स्पर्धा में रुचि रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे

सिंह - सकारात्मक कार्यों को गति देंगे. मित्रों से मुलाकात में उत्साह दिखाएंगे. उल्लेखनीय मामलों मंे गति बनाए रखेंगे. वित्तीय योजनाएं बेहतर बनी रहेंगी. भेंटवार्ता में भावनात्मकता बनाए रखेंगे. करियर व्यवसाय को संवारने पर जोर होगा. महत्वपूर्ण मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में बेहतर करेंगे. शैक्षिक गतिििवध बढ़ाएंगे. रचनात्मकता में मन लगेगा. बड़ों की सुनेंगे. सभी प्रभावित होंगे. व्यक्तिगत प्रयासों में आगे रहेंगे. सबका साथ व विश्वास बना रहेगा. लक्ष्य पर फोकस होगा.

नौकरी व्यवसाय- वाणिज्यिक योजनाएं उचित दिशा में आगे बढ़ाएंगे. रचनात्मक कार्योंें में सबका सहयोग रहेगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. जरूरी निर्णय लेंगे. लक्ष्य हासिल करने में तेज रहेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा.

धन संपत्ति- आर्थिक उछाल से उत्साह बढ़ेगा. जिम्मेदारों से भेंट मुलाकात बढ़ाएंगे. संसाधनों को बढ़ाने पर बल रहेगा. विविध प्रयास गति लेंगे. सबका सहयोग पाएंगे. आर्थिक योजनाएं संवारेंगे. हितलाभ ऊंचा रहेगा.

प्रेम मैत्री- प्रियजनों के साथ सुखद पलों को साझा करेंगे. मित्र व संबंधी प्रसन्न रहेंगे. प्रेम स्नेह के मामलों में प्रभावी ढंग से बात रखेंगे. मेलजोल में सहज रहेंगे. भावनात्मक चर्चा बेहतर करेंगे. आत्मविश्वास से पक्ष रखेंगे. रिश्तों के प्रति संवेदशील रहेंगे. परिवार के लोग साथ निभाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- सभ्य व शालीन व्यवहार से सबको प्रभावित करेंगे. जोश और सक्रियता रखेंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्पर्धा में रुचि रखेंगे. स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे. उत्साह बढ़ेगा.

शुभ अंक: 1 5 और 7

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

आज का उपाय: भगवान सूर्य की पूजा उपासना करें. सूखे फल मेवों का प्रसाद बांटें. बड़प्पन बढ़ाएं. अनुशासन अनुपालन बनाए रखें.

---- समाप्त ----