आज 22 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: नवरात्र के पहले दिन सिंह राशि वालों के धनधान्य में वृद्धि होगी, करें इस रंग का प्रयोग

Aaj ka Singh Rashifal 22 September 2025, Leo Horoscope Today: संपर्क और मेलजोल बढ़ाने में रुचि लेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. अपनों से वादा निभाएंगे.

सिंह - घर में हर्ष का वातावरण बना रहेगा. परिजनों के सहयोग से उत्सव का माहौल बढ़ेगा. बंधुजन साथ समर्थन बनाए रखेंगे. महत्वपूर्ण सामाजिक प्रयास गति लेंगे. सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ेंगे. सफलता प्रतिशत संवार पाएगा. व्यावसायिक मामले अनुकूल रहेंगे. आर्थिक मामलों में संकोच में कमी आएगी. संपर्क और मेलजोल बढ़ाने में रुचि लेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी. भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. अपनों से वादा निभाएंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर भेंटवार्ता में पहल पराक्रम बनाए रखेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. साहस पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा. कामकाज में स्पष्टता बनाए रखेंगे. सहकारिता व प्रबंधन बढ़ाएंगे. लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. जीत का भाव रहेगा.

धन संपत्ति- प्रतिभा एवं योग्यता के प्रदर्शन से उच्च स्तर पाएंगे. सफलता के संकेत बने हुए हैं. उल्लेखनीय मामले पक्ष में बनेंगे. वाणिज्यिक विषयों को बढ़ावा देंगे. लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी. अवसरों का लाभ उठाएंगे.

प्रेम मैत्री- कुल परिवार के संस्कारों को बढ़ाएंगे. घर में आनंद के क्षण निर्मित होंगे. शुभता का संचार बढ़ेगा. परिजन सहयोगी होंगे. परस्पर स्नेह बनाए रखेंगे. प्रेम संबंध संवार पाएंगे. कुटुम्बियों संग मिलकर आगे बढ़ेंगे. इच्छित प्रस्ताव मिलेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- श्रेष्ठ कार्या से जुड़ेंगे. प्रयासों में तेजी आएगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. खानपान आकर्षक होगा. मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 और 4

शुभ रंग : चेरी रेड

आज का उपाय : नवरात्रि के प्रथम दिवस देवी के बालरूप मां शैलपुत्री की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बढ़ाएं. मीठे रसीले पदार्थों का वितरण करें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----
