आज 22 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: गोवर्धन पूजा पर सिंह राशि वाले पाएंगे आर्थिक लाभ, करें भगवान गणेश की पूजा

Aaj ka Singh Rashifal 22 October 2025, Leo Horoscope Today: सकारात्मक स्थिति का लाभ मिलेगा. करीबियों व परिजनों के साथ वक्त बिताएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे. सामाजिक आयोजनों से जुड़ेंगे.

सिंह - व्यावसायिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. वाणिज्यिक लाभ अपेक्षा से अच्छा रहेगा. चर्चा संवाद में सहज रहेंगे. विनय विवेक बनाए रखेंगे. सकारात्मक स्थिति का लाभ मिलेगा. करीबियों व परिजनों के साथ वक्त बिताएंगे. महत्वपूर्ण कार्यों में तेजी बनाए रखेंगे. सामाजिक आयोजनों से जुड़ेंगे. दान धर्म और सहकार बढ़ाएंगे. संस्कार सभ्यता बल पाएंगे. संपर्क संवाद का क्षेत्र बड़ा होगा. समकक्षों से परस्पर भाईचारा बढ़ाएंगे. साख एवं सम्मान बढ़ेगा.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. कामकाज मकें समता और सामंजस्यता रखेंगे. सहकारिता से लक्ष्य साधेंगे. टीम पर जोर रहेगा. कार्यशैली प्रभावी रहेगी. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे. यात्रा बढ़ेगी.

धन संपत्ति- अधिकारी से भेंट होगी. कारोबार मे सकारात्मक परिणाम बनेंगे. सफलता प्रतिशत बेहतर रहेगा. उमंग उत्साह से आगे बढ़ेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी. लक्ष्य पूरे करेंगे.

प्रेम मैत्री- घर परिवर में सुखकर वातावरण रहेगा. करीबियों से तालमेल रखेंगे. परिचितों व मित्रों का सहयोग पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. सभी सहयोगी होंगे. रिश्तों को संवार मिलेगी. भावनात्मक पक्ष बल पाएगा. प्रेम स्नेह से भरे रहेंगे. मन की बात रख पाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यवस्थागत मामले नियमित बनाए रखेंगे. व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. खानपान संवरेगा. मान सम्मान में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 1 4 और 5

शुभ रंग : पिस्ता कलर

आज का उपाय : भगवान गोवर्धन और गणेशजी की पूजा वंदना करें. व्रत संकल्प बनाए रखें. हरी वस्तुओं का दान करें. सहयोग बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
