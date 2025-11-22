आज 22 नवंबर 2025 सिंह राशिफल: जल्दबाजी न दिखाएं, बजट पर ध्यान दें

सिंह - कामकाज की चाल सुधार संवार पर बनी रहेगी. निजी विषयों में उत्साह बनाए रखेंगे. भौतिक वस्तुओं में रुचि लेंगे. आत्मनियंत्रण बनाए रखें. भावनात्मक संतुलन बढ़ाएं. परिवार में सुख सौख्य रहेगा. सुविधाओं पर फोकस रखेंगे. करियर व्यापार सहज बना रहेगा. कामकाजी सक्रियता दिखाएंगे. वार्ता में स्पष्ट रहेंगे. आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा. सहनशीलता बढ़ाएं. विनम्रता से काम लें. समय प्रबंधन पर ध्यान देंगे. जिद व अहंकार से बचें. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएं. संकीर्णतायागें.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार में बेहतर स्थिति रहेगी. सीख सलाह पर ध्यान देंगे. वरिष्ठों के सहयोग से आगे बढें़गे. सामंजस्य और तेजी रखेंगे. व्यक्तिगत उपलब्धियों पर ध्यान रहेगा. साहस बढ़ा रहेगा.

धन संपत्ति- सामान की खरीदी बनाए रखेंगे. भवन और वाहन से जुड़े विषय गति पाएंगे. व्यक्तिगत मामले संवारेंगे. उपयोगी वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है. जल्दबाजी न दिखाएं. बजट पर ध्यान दें.

प्रेम मैत्री- घर में अपनों के साथ विनम्रता बढ़ाएं. परिवार में आनंद बना रहेगा. रिश्तों में शुभता का संचार रहेगा. वरिष्ठों की बातों को ध्यान से सुनें. अपनों को सरप्राइज करेंगे. वाणी व्यवहार पर नियंत्रण बढ़ाएं. जिम्मेदारों से भेंट होगी. मितभाषी रहें. बहस से बचें. आदरभाव और सत्कार बनाए रखें.

स्वास्थ्य मनोबल- जांच नियमित बनाए रखें. भावुकता पर अंकुश रखें. संवदेनशीलता बनी रहेगी. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. शारीरिक असहजताएं कम होंगी.

शुभ अंक: 1 और 4

शुभ रंग: बैंगनी

आज का उपाय: बजरंगबली हनुमानजी के दर्शन करें. शनिदेव का स्मरण बनाए रखें. काली एवं तैलीय वस्तुओं का दान करें. विनम्र रहें.

