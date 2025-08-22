scorecardresearch
 

आज 22 अगस्त 2025 सिंह राशिफल: सिंह राशि वाले लक्ष्य पर ध्यान दें, करें इस रंग का प्रयोग

Aaj ka Singh Rashifal 22 August 2025, Leo Horoscope Today: करियर व्यापार में बहकावे में नहीं आएं. योजनाओं में गति बनाए रखें. गतिविधियों में सजगता रखें. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.

leo horoscope
सिंह - आर्थिक एवं व्यावसायिक हितों को बनाए रखने पर जोर दें. पूंजीगत विषयों में निवेश बढ़ा सकते हैं.. करियर कारोबार पूर्ववत रहेगा. दूर देश के मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. आर्थिक वाणिज्यिक मामलों में धैर्य रखेंगे. स्मार्ट डिले की नीति अपनाएंगे. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. रिश्तेदारों का समर्थन रहेगा. कार्यों को स्पष्टता लाएंगे. लुभावने प्रस्तावों के प्रलोभन में न आएं. कामकाज पर फोकस रखेंगे. न्यायिक मामलों में गलती करने से बचें. विनय विवेक बनाए रखें.

नौकरी व्यवसाय- जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचेंगे. पेशेवर मामलों में सहज रहेंगे. करियर व्यापार में बहकावे में नहीं आएं. योजनाओं में गति बनाए रखें. गतिविधियों में सजगता रखें. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- बजट बढ़ा हुआ रहेगा. न्यायिक प्रयासों में गति आएगी. लोभ लालच में नहीं आएं. सुनी बातों अनदेखा करें. अफवाह में न आएं. नीति नियम पर जोर दें. विरोधी सक्रियता दिखा सकते हैं.

प्रेम मैत्री- प्रेम प्रदर्शन में उतावली न करें. संबंधों में सहजता बनाए रहें. भेंटवार्ता में धैर्य दिखाएं. भावनात्मक मामलों में सूझबूझ से काम लें. प्रियजनों के लिए समय निकालें. एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखें. महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. अवसर बने रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं.

स्वास्थ्य मनोबल- आवश्यक सूचनाएं मिल सकती हैं. तैयारी से आगे बढ़ें. लक्ष्य पर ध्यान दें. रुटीन संवारें. प्रबंधन बढ़ाएं. सहज मनोबल बनाए रखेंगे.

शुभ अंक : 1 3 और 4

शुभ रंग : चेरी कलर

आज का उपाय : शक्ति स्वरूपा देवी मां दुर्गा जी की पूजा वंदना करें. दूध से बनी मिठाइयां व हलुए का भोग लगाएं. दान धर्म बढ़ाएं. सजग रहें.

