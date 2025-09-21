आज 21 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: रुके हुए काम पूरें, जाने आज सूर्य ग्रहण का क्या पड़ेगा असर

सिंह - साख सम्मान में वृद्धि होगी.रचनात्मक सोच बनाए रखेंगे.कामकाजी अवसरों पर फोकस रहेगा.रचनात्मक कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे.स्वास्थ्यगत अड़चनें दूर होंगी.अपनों का का ध्यान रखेंगे.अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा.दीर्घकालिक योजनाएं आगे बढ़ाएंगे.व्यक्तिगत संबंध बेहतर होंगे.कार्य व्यापार में सहजता रहेगी.कला कौशल को बल मिलेगा.परिवार का साथ सहयोग रहेगा.सक्रियता से जगह बनाएंगे.लंबित कार्यों को गति देंगे.परिणामों से उत्साहित रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- कार्य व्यापार में उछाल बनी रहेगी.पेशेवर नया करने में रुचि दिखाएंगे.कारोबारी सक्रियता बढ़ाएंगे.पेशेवर चर्चाओं को गति देंगे.समझौते गति लेंगे.वाद विवाद से बचेंगे.जोखिम कार्यों में रुचि दिखाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय पक्ष मजबूत बना रहेगा.आर्थिक क्षेत्र में उत्साह से आगे बढ़ेंगे.वाणिज्यिक गतिविधि बनाए रखेंगे.इच्छित भेंट मिल सकती है.सृजनात्मक पक्ष पर फोकस बनाए रखें.लाभ-प्रभाव बेहतर बनाए रहेंगे.

प्रेम मैत्री- मन के मामले उम्दा बने रहेंगे.रिश्तों में अनुकूलन आएगा.अपनों के साथ सुख बांटेंगे.घर परिवार में खुशियों का आगमन रहेगा.परिजनों का ख्याल रखेंगे.प्रियजनां से तालमेल बढ़ाएंगे.प्रभावी ढंग से बात रखेंगे.संबंधों को बल मिलेगा.सबसे मिलकर रहेंगे.अपनों से सामंजस्य रखेंगे.मित्रों का सहयोग रहेगा.

स्वास्थ्य मनोबल- आदर सम्मान बढ़ाएंगे.व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.सहजता से बात रखेंगे.योजनानुसार आगे बढ़ेंगे.शारीरिक समस्याएं हल होंगी.

शुभ अंक : 1 3 और 9

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : सर्वपितृ मोक्ष के लिए पूर्वजों का विधिवत् तर्पण करें.भगवान सूर्यदेव को अर्घ्यं दें.आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें.मेवे-मि़श्री बांटें.

