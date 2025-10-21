आज 21 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: लाभ के अवसर बने रहेंगे, जोखिम के विषयों में रुचि रखेंगे

सिंह - सामाजिक आवश्यकओ को पूरा करने की कोशिश होगी. दीर्घकालिक योजनाएं संवरेंगी. अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. संपर्क संचार प्रभावशाली रहेगा. इच्छित सूचनाएं प्राप्त होंगी. अपनों के साथ समय बिताएंगे. मान समान और सहकार बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक मामलों में पहल रखेंगे. भाईचारा बल पाएगा. साहस और पराक्रम से राह बनाएंगे. पेशेवर मामले पक्ष में बनेंगे. सहकारिता में रुचि दिखाएंगे. रक्त संबंधियों से सहजता बढ़ेगी. करीबियों का समर्थन मिलेगा. उच्च शिक्षा के प्रयास फलेंगे.

नौकरी व्यवसाय- आर्थिक प्रयास पक्ष में रहेंगे. भेंटवार्ता में उत्साह बढ़ाएंगे. करियर कारोबार में सहज प्रदर्शन बना रहेगा. करियर व्यापार को गति मिलेगी. कार्ययोजनाओं में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति- विभिन्न कार्य बनेंगे. पेशेवर यात्रा संभव है. सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन रखेंगे. शुभता का लाभ उठाएंगे. वित्तीय लाभ के अवसर बने रहेंगे. जोखिम के विषयों में रुचि रखेंगे.

प्रेम मैत्री- अपनों के बीच संपर्कता व सक्रियता बढ़ाएंगे. प्रेम नेह और विश्वास को बल मिलेगा. प्रिय से भेंट होगी. संबंधों में विनम्र रहेंगे. रिश्तों में सहजता रहेगी. भावनात्मक विषयों में आवश्यक निर्णय लें सकेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. रक्त संबंधी सहयोग बनाए रहेंगे. मित्र का भरोसा जीतेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- विश्वास को बल मिलेगा. सुख सौख्य बनाए रखेंगे. वाणी व्यवहार संवरेगा. उत्साह विश्वास से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा.

शुभ अंक : 1 3 और 4

शुभ रंग : डीप रेड

आज का उपाय : भगवान श्रीगणेश और धनधान्य की देवी महालक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. घर में सब ओर दीपक लगाएं. मिष्ठान्न बांटें.

---- समाप्त ----