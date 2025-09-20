आज 20 सितंबर 2025 सिंह राशिफल: विविध प्रयास प्रभावी बने रहेंगे, संकोच दूर होगा

सिंह - विविध प्रयासों को बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे. रचनात्मकता को बल मिलेगा. तेजी से विभिन्न कार्य करेंगे. आर्थिक गतिविधियों को संवारेंगे. स्मरणीय पल साझा करेंगे. अवसरों को भुनाने की सोच रहेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. कार्य व्यापार बेहतर रहेगा. श्रेष्ठता पर जोर बढ़ाएंगे. निजी जीवन में हर्ष आनंद बना रहेगा. कलात्मक समझ बढ़ेगी. जीवनशैली संवरेगी. सभी का मान सम्मान बनाए रखेंगे. स्वाभिमान पर जोर देंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे.

नौकरी व्यवसाय- पेशेवरता पर बल बना रहेगा. उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन करेंगे. व्यक्तिगत क्षमताओं पर जोर रहेगा. करियर व्यापार में सफलता पाएंगे. विविध प्रयास प्रभावी बने रहेंगे. संकोच दूर होगा.

धन संपत्ति- लाभ अपेक्षा के अनुरूप रहेगा. प्रतिभा और प्रभाव बढ़ेंगे. लक्ष्य साधने में सफल होंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. साख सम्मान बनाए रखेंगे. विभिन्न मामले पक्ष में रहेंगे. संपत्ति बढ़ेगी.

प्रेम मैत्री- घर में सबकी खुशी का ख्याल रखेंगे. हर्ष आनंद का वातावरण रहेगा. मित्रों से भेंट होगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम संबंध मधुर बने रहेंगे. वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. सक्रियता और सामंजस्यता बढ़ाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- उमंग से भरे रहेंगे. वचन रखेंगे. विरोधी शांत रहेंगे. करीबियों का साथ विश्वास बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

शुभ अंक : 1 2 और 9

शुभ रंग : व्हीटिश

आज का उपाय : पितरों को विधिवत् अर्घ्य प्रदान करें. स्मृति भोज में योग्यजनों को आमंत्रित करें. शनिदेव से जुड़ीं वस्तुओं का दान करें. ओम् शं शनैश्चराय नमः का जाप करें. मेलजोल बढ़ाएं.

