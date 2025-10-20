आज 20 अक्टूबर 2025 सिंह राशिफल: दिवाली के दिन सिंह राशि वाले धनधान्य में पाएंगे वृद्धि, कामकाज रहेगा अच्छा

सिंह - घर में उत्सव और शुभता का संचार बना रहेगा. परंपरागत कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न आयोजनों से जुड़ेंगे. आस्था में वृद्धि होगी. धनधान्य बढ़त पर रहेंगे. घर परिवार में साज संवार बढ़त पर रहेंगे. अनुकूलन का स्तर बढ़त पर रहेगा. पारिवारिक मामलों में सुख सौख्य रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. रक्त संबंध बल पाएंगे. सकियता और साहस बनाए रखेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मेहमानों का आगमन बना रहेगा. भव्यता पर जोर रखेंगे.

नौकरी व्यवसाय- इच्छित सफलताएं पाएंगे. वाणिज्यिक मामले पक्ष में रहेंगे. शुभ कार्यों से जुड़ाव रखेंगे. संपर्क का लाभ उठाएंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. वित्तीय लाभ बढ़ेगा. पेशेवर प्रभावी रहेंगे.

धन संपत्ति- शुभचिंतकों से तालमेल बढ़ाएंगे. संग्रह संरक्षण में रुचि रहेगी. भेंटवार्ताओं में प्रभावी रहेंगे. परंपरागत विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. धन संपत्ति के मामलों पर फोकस बनाए रखेंगे.

प्रेम मैत्री- रक्त संबंधियों से भेंट होगी. परंपराएं निभाएंगे. रिश्ते अनुकूल रहेंगे. सूचनाएं साझा करेंगे. सौंदर्यबोध बढे़गा. सबको साथ लेकर चलेंगे. पारिवारिक मामलों को बल मिलेगा. वाणी व्यवहार से सभी प्रभावित हांगे. अपनों के लिए सहजता बनाए रखेंगे. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- वाणी व्यवहार में मधुरता रखेंगे. स्वास्थ्य सुधार पाएगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. सूझबूझ से कार्य करेंगे. मूल्यवान भेंट मिल सकती है. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 1 2 3

Advertisement

शुभ रंग : गहरा गुलाबी

आज का उपाय : स्वास्थ्य संवार व व्यक्तित्व श्रंगार पर बल दें. रूपचतुदर्शी के व्रत नियम का पालन बनाए रखें. वचन रखें. भक्तिभाव बढ़ाएं.

---- समाप्त ----